Ferriz de Con exige salida de presidente del INE por fallo sobre elección en el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista y aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, exigió la salida inmediata de Lorenzo Córdova de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que defendió el triunfo del PRI en la elección de gobernador del Estado de México sin resolver lo evidente: trampas y saqueo a los presupuestos mexiquenses.

Mediante un comunicado, Ferriz de Con afirmó que Córdova no representa a los ciudadanos ni las causas democráticas de los mexicanos, y sólo se ha dedicado a cuidar los intereses de los partidos políticos.

Consideró que la resolución del INE en torno al gasto indiscriminado de recursos públicos en la pasada elección del Estado de México, donde resultó triunfador el priista Alfredo del Mazo, “es un insulto para los mexicanos” porque sólo defiende el triunfo priista sin resolver las trampas y el saqueo a las arcas.

Por ello pidió la remoción de Córdova y llamó a los ciudadanos a replicar su exigencia en redes a través del hashtag #FueraLorenzoCórdova”.

Ferriz de Con advirtió que “es muy peligroso” llegar a la elección del 2018 con el actual presidente del INE ya que es éste el que debe velar por el voto ciudadano y por que éste se respete.

“Es claro que a Lorenzo Córdova y a los consejeros los impusieron los partidos políticos y quienes siempre se han adueñado de la política nacional. Debemos manifestarnos en contra del secuestro de instituciones que tienen que ser ciudadanas como el INE” subrayó.

Ferriz de Con también dijo estar indignado por la forma en que se comporta el INE sobre la elección en Coahuila y la del Estado de México: “En una, el instituto sí reconoce rebase de topes de campaña y en la mexiquense, que fue evidente el uso excesivo de dinero, la declaran totalmente limpia”.

Y si bien el aspirante se lanzó en específico contra el PRI, afirmó que el INE se convirtió en un instrumento del poder de los partidos políticos: PRI, PAN, PRD, Morena y de los partidos chiquitos.

Los consejeros como Córdova, recalcó, son voceros de estos partidos y no se comportan como quienes deben defender la voluntad de los ciudadanos.

“Necesitamos un INE de ciudadanos, no de representantes de partidos políticos, no de voceros ni paleros. En una democracia no se hacen trampas y aquí se hacen demasiadas, si ahora nos queda insatisfacción en estos comicios de 2017, qué pasara en el 2018” recriminó.