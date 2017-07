Juez admite revisar prisión preventiva para Andrés Granier

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Juzgado Tercero Penal de Tabasco admitió la revisión de la prisión preventiva del exgobernador Andrés Granier Melo, lo que no significa que de inmediato quede en libertad porque enfrenta también cargos federales, informó su abogado Miguel Alberto Romero.

Explicó que el exmandatario priista tiene dos acusaciones en el fuero común y tres en el federal, y si en el local se declara procedente que lleve el juicio en libertad no saldrá de inmediato, ya que tendrá que hacerse algo similar con los cargos federales para lograr ese beneficio.

Dijo que, de otorgarse la libertad preventiva, un juez federal determinará si hay elementos o no para otorgar ese beneficio que consistiría en reclusión domiciliaria, reubicarlo en un lugar en particular o colocarle alguna medida para no evadir los procesos que se le siguen.

“No significa que sea libertad absolutoria, eso es lo que va a ocurrir”, aclaró y añadió que el recurso se promovió en febrero pasado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que sí procede que inculpados en el sistema procesal mixto soliciten la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva.

Recordó que el exgobernador está sujeto a la jurisdicción de un juzgado federal que ha determinado que, por razones de salud, se mantenga ingresado en el hospital del Centro de Reclusión Femenil Tepepan de la Ciudad de México y no hay elementos para trasladarlo a Tabasco.

Asimismo, anunció que después del 5 de marzo de 2018, día en que cumple 70 años, se solicitará que Granier Melo pueda llevar sus procesos en prisión domiciliaria, otro beneficio que permite la ley.