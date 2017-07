Resolución del INE sobre gasto del PRI en el Edomex huele a “concertacesión salinista”: AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró “una farsa” la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que descarta que el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, no rebasó los topes de campaña electoral.

“¿Qué les parece la resolución del INE? Me acaba de informar Horacio Duarte que los consejeros del INE deciden que, en el caso del Estado de México, el PRI no rebasó el tope de gastos de campaña. Dicen que no violaron la ley, que no gastaron más de lo debido. Toda una farsa”, señaló en un video de 3:11 minutos difundido en su cuenta de Facebook.

Dijo que todo el mundo sabe que compraron votos al por mayor, de manera masiva y gastaron en entre quince y veinte mil millones de pesos en esa elección.

“Así se los digo y ¿qué van a decir en el INE? que no, que pruebas, pruebas, pruebas. Claro que tenemos pruebas, pero ustedes debieron resolver desde ahora que fue un gasto extravagante, el del PRI en el Estado de México”, añadió.

Resaltó que si el INE no resolvió en este sentido es porque “están al servicio de la mafia en el poder” porque el presidente Enrique Peña Nieto quiere imponer a su primo en la gubernatura.

Y afirmó que se probará que Delfina Gómez ganó la elección en el Estado de México, el 4 de junio pasado. “Esto no se acaba hasta que se acaba, como se dice en el beisbol, pero sí huele a concertacesión”, aseveró.

Además, acusó que el PRI y el PAN sí rebasaron los topes de campaña en Coahuila “porque también hay una especie de concertacesión al estilo salinista” y ya están negociando.

“Anaya, dirigente del PAN se está entendiendo con Osorio Chong y Peña Nieto. Quieren que se anule la elección en Coahuila pero que tampoco compita, de nuevo, el candidato del PAN”, afirmó.