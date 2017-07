Korrodi es un peligro para Morena: Jaime Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jaime Cárdenas Gracia, quien como consejero del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) fue un tenaz impulsor de las investigaciones a los Amigos de Fox, sostiene que la adhe­sión de Lino Korrodi a Andrés Manuel López Obrador perjudica a Morena.

“En cuestión de imagen no es conveniente que una persona como Lino Korrodi esté en Morena, porque si una persona como él puede estar en Morena, cualquiera puede estar en Morena”, juzga.

Autor de Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox (2004) sobre los dos casos de financiamiento ilegal en la elección del año 2000, y simpatizante de Morena, Cárdenas Gracia manifestó públicamente su rechazo a Korrodi, pese a que López Obrador alegó que toda persona que cometió un error tiene derecho a una segunda oportunidad.

“¿Derecho a una segunda oportunidad? La incorporación de Korrodi a Morena no es un acto de redención. Condena al proyecto que pretende ser distinto”, escribió el 10 de julio en su cuenta de Twitter, dos días después de que el exoperador de Amigos de Fox hizo público su apoyo a López Obrador.

En entrevista, Cárdenas –simpatizante de López Obrador– explica que emitió ese tuit en congruencia con la posición que asumió como consejero del IFE sobre el ilegal financiamiento paralelo de la campaña de Fox, por lo que el PAN y el Partido Verde fueron multados con 478 millones de pesos por no reportar ingresos por 91 millones 227 mil pesos.

La multa para Amigos de Fox se aprobó, en octubre de 2003, cuando concluyeron sus encargos los consejeros presididos por José Woldenberg, y en esa misma fecha se sancionó con mil millones de pesos al PRI por el desvío de 500 millones de pesos de Pemex a la campaña del candidato Francisco Labastida, por medio del sindicato petrolero, asunto conocido como Pemexgate.

“Fue tan grave ese financiamiento paralelo de Fox, que conforme a las reglas vigentes implicaría una nulidad, y por eso no me parece adecuado dejar pasar eso, sobre todo cuando no hay certeza de lo que va a hacer este hombre en Morena”, retoma el doctor en derecho constitucional e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En su libro sobre el Pemexgate y los Amigos de Fox, editado por la UNAM, Cárdenas ratifica que ambos casos de financiamiento ilegal son igualmente graves, y a Fox lo califica de presidente ilegítimo:

“Algunos me han dicho que sin el financiamiento paralelo hubiera sido imposible remover al PRI del poder. No lo creo. Ese esquema sirvió para que Vicente Fox tuviese independencia y fuerza frente a su partido. El financiamiento paralelo empañó el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas del artículo 41 constitucional; por eso Fox es un presidente ilegítimo, expresión que desde luego no constituye, como se dijo, un exceso verbal.

“El financiamiento paralelo es un mecanismo de fraude electoral por vías distintas a las tradicionales, pero fraude electoral al fin, porque vulnera las características de la renovación del poder bajo condiciones democráticas, con juego limpio y bajo el respeto de las reglas del sistema. El hecho de que el otro, el opositor, pueda ser un tramposo, no da derecho a la otra parte también a serlo.”

Encuentro incómodo

Sobre el tema de Korrodi en Morena, Cárdenas puntualiza: “Si únicamente va a ser un militante o un simpatizante más, no hay problema, pero si se dedica a buscar apoyos de empresarios y aportaciones, puede meter a Morena en un grave lío legal, como fue el caso de Amigos de Fox”.

–¿Puede haber consecuencias indeseables para Morena?

–Depende de la tarea que vaya a realizar. Si es simplemente un militante que va a respaldar a Andrés Manuel, no creo que haya mucho problema, lo grave es que tuviera alguna responsabilidad financiera o económica como recaudador de apoyos a la campaña, y ahí sí veo problemas en la presencia de Lino.

–Él dice que su apoyo es solamente como ciudadano.

–Si es así, a lo mejor mi reacción fue exagerada. Pero creo que, en cuestión de imagen, no es conveniente que una persona como Lino Korrodi esté en Morena, porque si una persona como él puede estar en Morena, cualquiera puede estar en Morena.

En una ocasión Cárdenas se encontró con Korrodi en una cena. El ambiente fue tenso, pero no cruzaron palabra. “Era novio de una pariente de mi esposa y estuvimos juntos en una cena familiar”.

–¿Y qué pasó?

–Él estaba enojado conmigo. Le dijo al dueño de la casa que no estaba de acuerdo que estuviera ahí. Pero a mí él directamente no me dijo nada. Le dijeron que era el esposo de la prima, que cómo no iba a estar ahí. No recuerdo detalles. Me dijeron después que él había manifestado su molestia.

Cárdenas Gracia entiende la molestia de Korrodi: “Lo que no me perdona es que en el caso de Amigos de Fox se investigó a parte de su familia, a una hija, pero ese tipo de decisiones no las tomaba yo solo. Cuando se investigó a la familia de Lino, a la hija y a miembros de su familia, era para conocer si en el entorno familiar de Lino también había financiamiento ilegal. Pero no eran decisiones que yo tomara”.

Korrodi presentó una denuncia administrativa contra Cárdenas, acusándolo de utilizar información reservada para proporcionarla a los medios. “Esa denuncia fue archivada por el contralor del IFE, porque jamás utilicé información del expediente para informar a los medios. Yo informaba a los medios de las reuniones de la Comisión de Fiscalización, pero jamás tuve acceso a los documentos”.

–Se van a encontrar por ahí en Morena.

–No tengo mucho gusto en encontrarme con él, pero tampoco disgusto. No es que me muera de ganas de encontrarme con Lino, preferiría no encontrarme con él, pero si tengo que estar en algún evento, ni modo. Es parte de la vida. Uno debe saber perdonar y olvidar, aunque él me haya denunciado administrativamente.

“Que no tenga funciones de recaudador en la campaña de Andrés Manuel. Lo demás es cuestión de imagen que sabrán manejar en Morena para que no nos haga daño la incorporación de Lino respecto a la imagen que quiere proyectar Morena, como una propuesta de cambio y de combate a la corrupción.”

–¿Daña la imagen de Morena?

–Puede dañarla. Habría que hacer una consulta entre los militantes y simpatizantes y con la misma sociedad, a ver qué piensan.

Este texto se publicó en la edición 2124 de la revista Proceso del 16 de julio de 2017.