Sin sorpresas, temas propuestos por EU para la renegociación del TLCAN: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villareal, señaló que no existen sorpresas en el documento que presentó ayer Estados Unidos, con los puntos que definirán la ruta para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).

“Tomamos nota de todos estos puntos, ellos definieron desde su visión los temas que les gustaría tocar en la renegociación del NAFTA, pero faltará ver como se cuadran con los objetivos de Canadá y México”, destacó el funcionario federal.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, dijo que se trata de una buena noticia ya que se están cumpliendo los tiempos, sin embargo, “al entrar en los temas nada es nuevo. Todo se ha escuchado en debates públicos”.

En ese sentido, el titular de Economía añadió que entre los temas cruciales para México destaca la insistencia en los déficits comerciales, tema “poco ortodoxo en el entendimiento económico, ya que finalmente es resultado de una política macroeconómica de ahorro, es preocupante porque nos acerca a una visión un tanto mercantilista del tema comercial”.

“Lo que yo he insistido es que con todo gusto se revisarán los balances comerciales, mientras nos enfoquemos en cómo mejorarlos a través de la expansión del comercio y no a través de la reducción del mismo. Lo que es positivo es que no se reintroducirán cuotas o tarifas dentro de este proceso”.

Ildefonso Guajardo explicó que otros temas que preocupan México en este documento es la eliminación del capítulo 19, una contribución de Canadá al tratado, que obliga a someter a paneles de arbitraje cualquier medida acción antidumping que se procese.

Así como revertir la exclusión de salvaguardas para América del Norte. “Todo ello va a estar sujeto a que las tres partes estemos de acuerdo en el proceso, pero en general, no hay nada que sorprenda sobre lo que ya han venido comentando todos los actores”.

Sobre los objetivos anticorrupción que se proponen para el TLCAN, señaló que es algo que México ya había puesto en la mesa, “es algo muy saludable, hay que definir el proceso de cómo funcionarían estos mecanismos y los esquemas a los que se remitirían en caso de incumplimiento”.

“Entre a mejores estándares internacionales nos apeguemos, creo que es más benéfico para el país, es un punto de avance para la transparencia y si vamos a jugar un juego de profesionales hay que hacerlo completo”, refirió Ildefonso Guajardo.

Por otra parte, comentó que hacia adelante la SE ya trabaja en la organización de los mecanismos de negociación, la definición de los temas y en cómo se organizarán los grupos que simultáneamente avanzarán en dicho procedimiento.

“El objetivo es que hay mucho que preservar para los tres países, creo que quedó claro en estos 150 días donde Washington ha entendido que es un proceso benéfico para todos, de tener una estrategia que convenga a los tres países”, puntualizó.