No he sido notificado de alguna denuncia en mi contra por enriquecimiento: Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, afirmó que no ha sido notificado ni citado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunto enriquecimiento inexplicable.

“Yo estoy disponible para cumplir como cualquier ciudadano, acudir al llamado de cualquier autoridad para poder declarar de estos hechos, que hasta el día de hoy no he sido notificado. A mi persona no ha llegado ningún documento, ninguna notificación. Lo único que se sabe es en el tema de las redes, de los medios de comunicación”.

Lo anterior, luego de que se informó que la Procuraduría General de la República lo investigaba por enriquecimiento tras la obtención de un rancho en el municipio de San Blas.

En entrevista con Radio Fórmula, Sandoval dijo que son actores políticos y diputados del PAN y del PRD, que “desde la campaña pusieron esta denuncia y estamos listos para poder comparecer. Y estas tierras de las cuales hablan, yo personalmente fui quién los llevó a todos.

“Hay un video donde yo explicaba lo que se quiere hacer por Nayarit. Tierras ejidales, tierras que para mí no tienen ningún sustento en el tema de lo que están comentando. Yo estoy tranquilo. No son ni siquiera tierras pagadas de la noche a la mañana, y me dedico a esto. Yo soy ganadero, soy agricultor. No son tierras de lujo, son tierras de trabajo”.

Precisó que está y seguirá en Nayarit, y que está listo para cualquier comparecencia y llamado de las autoridades. “Aquí estoy, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Y me quedaré a vivir en Nayarit”.

Por otro lado, Roberto Sandoval informó que ayer sostuvo una primera reunión con el gobernador electo Antonio Echevarría sobre la entrega recepción, la cual describió como muy cordial.

“Él sabe que tenemos toda la voluntad para entregarle un estado sin deuda pública, un estado con mejor seguridad, un estado con mucha obra y un estado caminando con sus problemas, pero con la firme convicción que le vaya bien a los nayaritas”.