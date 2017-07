Hijo de José Alfredo Jiménez repudia campaña del Verde que usa “Caminos de Guanajuato”

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Frente a la campaña del PVEM, que recurre a fragmentos de la canción “Caminos de Guanajuato” de José Alfredo Jiménez para ilustrar la violencia, su hijo José Alfredo Jiménez Gálvez alista acciones legales contra ese partido que hizo mal uso de las composiciones del cantautor dolorense.

“Mi papá es un estandarte de Guanajuato y de México, y el mal uso de sus canciones daña; él las hizo para enaltecer al estado, no como nota roja”, advierte.

Jiménez Gálvez acusa al Partido Verde de afectar el derecho moral del autor “por cambiar la letra de la canción de mi padre”, y por ello prepara acciones legales con el respaldo de la Sociedad de Autores y Compositores y de la Promotora Hispanoamericana de Música, donde José Alfredo registró sus canciones.

Alrededor de 25 anuncios espectaculares (gran formato) distribuidos en las principales ciudades del corredor industrial de Guanajuato consignan estos mensajes: “En Guanajuato la vida no vale nada. 481 asesinatos en 2017”, “En León la vida no vale nada. 163 asesinatos en 2017”, “No pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo. Y el aire contaminado” y “El Cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren. Por falta de trabajo”.

Las frases están escritas con letras blancas y negras sobre un fondo verde y blanco. En una esquina inferior aparece el logotipo del Verde, que califica esta campaña como sumamente exitosa.

Según el responsable de comunicación del Comité Estatal del PVEM, Daniel Gómez, por los 25 espectaculares colocados en Salamanca, Irapuato, Guanajuato, León y Celaya se pagó un promedio de 12 mil 500 pesos, es decir, 312 mil 500 pesos, aunque los espacios contratados tienen distintos tamaños.

Los primeros anuncios se colocaron desde el 22 de junio y dejarán de aparecer a fines de agosto. La campaña sirve al Verde “para retratar una realidad que el gobierno del estado y el partido en el gobierno quieren ocultar”, dijo a Apro la diputada de este partido Beatriz Manrique Guevara, en alusión al PAN, que gobierna la entidad desde principios de los noventa.

“Nuestra campaña consigna verdades con frases del dominio popular, todo mundo está en su derecho de decir si les gusta o no les gusta, pero no mentimos”, justificó.

Según Manrique Guevara, quien es integrante del Comité Estatal del PVEM, el análisis del partido previo a esta campaña “nos indica que no infringimos ninguna norma, ninguna ley; nos posiciona ante problemas reales que hay en Guanajuato: crecimiento de homicidios, desapariciones de personas, como no lo habíamos visto nunca antes; delincuencia aparentemente fuera del control del gobierno.

“Me parece más preocupante que haya quienes pretendan desviar la atención de este fondo y no quieran que se hable de los problemas”, acotó.

Coincidentemente, el PRI estatal desplegó una campaña que también hace referencia al aumento de la violencia y los homicidios dolosos en Guanajuato, contexto innegable desde mediados del año pasado.

Pero ha sido la del Partido Verde la que despertó mayor polémica, en parte por el uso de la letra del dolorense José Alfredo Jiménez y por la incomodidad que sus descendientes hicieron evidente.

Otros pronunciamientos en contra surgieron desde una cámara empresarial de Salamanca –cuyo presidente es hijo de un funcionario del gobierno del estado, así como del Comité Estatal del PAN, que el jueves 13 anunció que interpuso una queja ante el Consejo del Instituto Electoral del Estado.

“Para Acción Nacional, los mensajes sobre seguridad pública, medio ambiente y empleo plasmados en la campaña, trasgreden lo dispuesto en los artículos sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 443, inciso j, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 33 fracción XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato”, advirtió el Comité Estatal panista en un comunicado.

“Acción Nacional es respetuoso de las manifestaciones que hacen los partidos políticos, pero con esta campaña se afecta al desarrollo y progreso del estado. No se puede usar como bandera política la seguridad de las personas, pues se trata del dolor de familias y de una sociedad (sic). La seguridad es tarea y responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluido el gobierno federal, conformado por una alianza entre el PRI y el Partido Verde”, se señala en el boletín.

Al respecto, la diputada Beatriz Manrique sostiene que el Verde “sólo está cumpliendo con una parte de las labores de la oposición, la denuncia y el señalamiento de lo que no se está haciendo bien o de los resultados de las políticas fallidas… son frases del dominio público, no hemos obtenido ningún lucro”.

Luego recordó que el grupo parlamentario de su partido ha aprobado todos los requerimientos que el gobernador Miguel Márquez ha hecho al Congreso en materia de seguridad. “Endeudamiento, reformas legales, exhortos, todo para que cumpla con su responsabilidad y porque no queremos que una oposición nuestra sea un pretexto para no hacerlo”.

Por ello, defendió el concepto y aseguró que las voces críticas “quieren desvirtuar la atención del fondo, de la realidad”.

En el caso de los descendientes de José Alfredo, la diputada aseguró que no se esperaba que se sintieran ofendidos.

–¿Y si emprenden acciones legales contra la campaña?

–Están en su derecho, estaremos atentos a cualquier respuesta que den. Pero no podemos negar la necesidad de que el debate público no se acalle –dijo Manrique.

“Campaña que ofende”

José Alfredo jr., entrevistado vía telefónica, no ocultó su disgusto por esta propaganda política. “Nos pareció de muy mal gusto. Queremos que la bajen. Creo que a ningún guanajuatense le ha gustado esa campaña, mi padre escribió esa canción para enaltecer al estado, no para eso”, dijo a Apro.

Jiménez Gálvez estableció comunicación con la Sociedad de Autores y Compositores, así como con la empresa editora de música que maneja los derechos de las canciones de su padre, “para diseñar una estrategia que ya está en manos de nuestros abogados. Ahorita desgraciadamente los juzgados están de vacaciones y eso nos ha impedido que se agilicen las cosas; en cuanto regresen, vamos a platicarlo”.

También admitió que tuvo una comunicación con el gobernador panista Miguel Márquez sobre este tema.

“Ya hablé con el gobernador y también (hay un rechazo)”.

–¿Y alguien del Partido Verde ha hablado con usted?

“No, ningún acercamiento. No pidieron ni autorización, y si lo hubieran hecho, no lo habría autorizado.

–El Verde sostiene que son frases del dominio popular.

“No son frases populares; la canción está registrada. Hay derechos tanto patrimoniales como morales. El derecho de autor se protege, si cambias una letra a la canción, estás afectando el derecho moral del autor. Ellos están cambiando, le ponen cosas que la canción no lleva”, motivo por el cual se originaría una demanda.

–Para el Verde es una campaña exitosa.

“Obviamente, pasa como la nota roja: atrae el morbo y la curiosidad de la gente. Será un éxito para ellos, pero la campaña está ofendiendo a mucha gente”, sentenció José Alfredo Jiménez Gálvez.