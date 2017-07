Moreno Cárdenas evade hablar de presunta compra irregular de vehículos a empresa mexiquense

CAMPECHE, Cam. (apro).- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas eludió hablar de la irregular adquisición de vehículos a la empresa Camouflage, dedicada a la venta de unidades blindadas y equipos tácticos, con sede en el Estado de México.

“Como siempre digo: hay que responder a las cosas serias; inventan muchas cosas”, reprochó a los reporteros que le preguntaron sobre la compra de las unidades que serán asignadas a la Secretaría de Salud.

El mandatario pidió a Morena que “presente documentos” de sus acusaciones y sostuvo que él trabaja “siempre en la apertura y en el respeto”.

Moreno Cárdenas reviró: “Señalan y hablan… habría que preguntarle de todos los que tienen, de todos los señalamientos que tienen…, creo firmemente que siempre he tenido apertura por lo que opina la oposición, pero hoy verdaderamente es lamentable que jamás escuches una propuesta, que no piensen en el estado de Campeche, que no piensen en México; verdaderamente es lamentable, triste, su poca capacidad para proponer”.

Sin aclarar los cuestionamientos, comentó que él cree “firmemente que hoy Campeche necesita responsabilidad y compromiso de trabajo de todos; y finalmente yo les diría que le vayan a preguntar a Eva Cadena, Lino Korrodi, a Bejarano, a Ponce, a todos esos que están en Morena”.

Y acusó: “hoy Morena es el ‘Movimiento de Recaudación Nacional’, ya incorporaron al mayor recaudador de Fox; ahora lo tiene Morena. Son buenos para reclutar a la gente que tiene ‘gran prestigio’ en este país. Un saludo a los de Morena”.

Ayer, el dirigente estatal de Morena, Manuel Zavala Salazar, exigió al gobernador Alejandro Moreno aclarar “qué negocios hay” detrás del lote vehículos que entregó a la Secretaría de Salud, los cuales están a nombre de Grupo Camouflage S.A. de C.V., una compañía de origen mexiquense dedicada a la venta de vehículos blindados y equipos tácticos.

En conferencia de prensa, en la que exhibió documentos, Zavala Salazar recordó que en marzo pasado el gobernador entregó “con bombo y platillo” decenas de vehículos para el servicio de Salud, entre ambulancias y camionetas para el área de vectores, “pero nos encontramos con que no están a nombre del gobierno del estado, sino del Grupo Camouflage S.A.”.

El morenista destacó que Camouflage se especializa en la venta de “vehículos blindados, tanques de guerra, armamento militar, drones espías…”, y que, “por mera casualidad es del Estado de México y su representante legal se apellida Meyer Nieto”.

De acuerdo con su portal de internet, Grupo Camouflage S.A. de C.V., se fundó “en 2007 en México, representa a los proveedores más selectos reconocidos mundialmente en el segmento de Seguridad, Inteligencia, Contra Inteligencia, Rescate y para Desastres Naturales entre otros a nivel mundial”.

Pondera su “amplia experiencia de haber trabajado con las instituciones más importantes en nuestro país al igual que en otros países”.

A otra pregunta, respecto a la propuesta que algunos usuarios de las redes sociales emitieron en torno a la posibilidad de Zavala Salazar sea considerado para fiscal anticorrupción, el gobernador de Campeche respondió molesto:

“Yo les voy a dar un dato que me da mucha tristeza, luego se molestan porque les contesto, pero bueno, así es la política. Quiero decirles que, sin lugar a dudas, lo peor que le puede pasar a este país es una persona que se cree mesías, que perdona a todos.

“Imagínate nada más, los toca y los perdona. Quién se cree, es verdaderamente lamentable como bien decían, lucha y dice que los jóvenes… ¿Por qué no va apoyar a los jóvenes de Venezuela?, ¿a luchar contra el régimen de Maduro? Claro que no, es un régimen que él apoya; está documentado y está claro, lo peor que le puede pasar a este país, es Andrés Manuel López Obrador”.

Y concluyó: “lo he dicho siempre, hay que ser inteligentes, hay que tener compromiso de trabajo permanente, y hoy la gran mafia y los grandes capos están ahí en Morena. No lo digo sólo yo, lo dicen… en todos los medios que así es”.