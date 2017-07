La LMB copia a la Liga Mx para 2018: dos temporadas, más juegos… y más patrocinios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los dos torneos que se jugarán en 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se realizarán entre abril-julio y agosto-noviembre, con una pausa de una semana entre uno y otro, así lo acordaron los presidentes de los 16 clubes en la asamblea que tuvo lugar este jueves.

El presidente adjunto, Javier Salinas, quien a partir de octubre será el presidente ejecutivo, adelantó que el hecho de que cada equipo jugará 132 partidos (66 por torneo), es decir, 20 más que en 2017, no necesariamente encarecerá la operación de los mismos, pues el gasto se verá compensado con los ingresos que tendrán a través de patrocinios.

Salinas adelantó que desde ya hay muchas empresas interesadas en patrocinar a los equipos porque los dos playoffs que se disputarán están resultando muy atractivos.

“El costo es relativo. Puede aumentar o bajar. Si calificas a playoffs, decrece. Si administras mejor el equipo, igual. Cada equipo es independiente y tendrá la estrategia económica que mejor le convenga”, dijo.

En vista de que la temporada durará ocho meses –más un mes de pretemporada- los jugadores estarán obligados a firmar contrato por los dos torneos. Quien no lo acepte no será contratado.

En el caso de los equipos que no califiquen a los playoffs, Salinas explicó que cada uno decidirá si les pagan o no durante el tiempo que no jueguen mientras esperan el inicio del segundo torneo.

También indicó que están por definir qué harán durante ese tiempo: si entrenarán o descansarán.

Según Salinas, los peloteros dijeron estar muy contentos por jugar dos torneos, aunque eso signifique que quienes regularmente firman con un club de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en el beisbol invernal ya no podrán hacerlo y perderán esos ingresos.

Cuando se le preguntó a Salinas con qué jugadores hablaron y cuándo lo hicieron se limitó a contestar que con “varios” y que además es una especulación pensar que los jugadores serán contratados por los equipos de la LMP.

Los ocho equipos de la LMP no desarrollan peloteros y se alimentan de los jugadores con mejores números y marcas de la LMB. Los casi cuatro meses que dura la temporada algunos de los jugadores suelen ganar más dinero que en la LMB, aunque si se lesionan no reciben atención médica. Tampoco les realizan controles antidopaje.

Salinas añadió que jugar sólo en la LMB les dará la oportunidad a los peloteros de extender su carrera deportiva y descansar más.

“Platicando con ellos nos dijeron que están contentos, que van a tener más trabajo y tendrán menos cambios. Se les ofrece más estabilidad y seis (sic) meses de trabajo continuo”, precisó.

Por su parte, Mauricio Martínez, presidente ejecutivo de Bravos de León, dijo que la realización de los dos torneos y dos playoffs se traducirá en más asistencia y difusión del beisbol, “lo cual es más atractivo para los patrocinadores” y no encarecerá la operación de su equipo.

-¿Qué pasa si su equipo no califica a playoffs?

-Bueno, tendríamos que ver.

-¿Cuánto dinero le costará a Bravos de León la campaña 2018 y cuánto dinero considera que va a recaudar por patrocinadores?

-Umm, no sé. Le paso el micrófono al presidente.

El presidente adjunto no quiso dar detalles sobre las estrategias que se implementarán para todos los cambios que habrá en la campaña 2018.

Explicó que él no puede hablar sobre lo que hará cada equipo y que lo que está haciendo la LMB “es confidencial”.

Sobre los récords, Javier Salinas explicó que a partir de 2018 se comenzará a contar desde cero, puesto que al reducirse de un calendario de 112 partidos a dos de 66 cada torneo no se pueden sumar.

En el Quién es Quién (libro de records y estadísticas de la LMB) habrá un apartado con los nuevos números para separarlos de los viejos.

“Los puedes llevar como tú quieras (los récords), juntar los de los dos torneos en uno solo, o torneo por torneo”.

El Juego de Estrellas tendrá lugar el fin de semana del 27 al 29 de julio y el segundo torneo comenzará el miércoles 1 de agosto.

Las fechas definitivas del calendario 2018 quedarán listas en la próxima asamblea de la LMB que se realizará en septiembre y en la de febrero se harán otros ajustes.

El club Rojos del Águila de Veracruz, de José Antonio Mansur, manifestó su deseo de cambiar de sede, sin embargo no dijo a dónde.

Los Pericos de Puebla, de Gerardo Benavides Pape, también dueño de los Acereros de Monclova, solicitó cambio de sede lo cual fue autorizado aunque aún no se define a qué ciudad se mudarán.

Tres equipos siguen sin cubrir la fianza por 15 millones de pesos: Saraperos de Saltillo, Generales de Durango y Bravos de León. León, cuyo propietario es el empresario Arturo Blanco, adeuda más 900 mil pesos a la LMB.

En total, a la LMB varios equipos le deben 2.5 millones de pesos.

Blanco aún le debe parte del dinero por la compra de Broncos de Reynosa a Eliud Villarreal.