Peña descarta cambios en el gabinete… por el momento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto descartó cambios en el gabinete presidencial, aunque eso no significa que en otro momento se dé algún ajuste, aclaró.

“No tengo… ni para decir sí ni para decir no. Siempre creo que es una atribución del presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar un área, pero no es éste el momento para decir, no lo tengo en este momento considerado, lo que no significa que en algún momento eventualmente haga un ajuste”, señaló a pregunta expresa de los reporteros.

Peña hizo la declaración después de inaugurar el estadio de futbol “Nemesio Díez”, y aseguró que cerrará fuerte el último tramo de su gobierno.

En el marco de su cumpleaños 51, el Ejecutivo refrendó su compromiso de servir a México “con absoluta entrega”, y pidió que la energía, la vitalidad y sobre todo la diosa fortuna lo acompañen para que todo lo que se ha propuesto se materialice.

El mexiquense se manifestó satisfecho “porque mucho de lo que nos hemos trazado –dijo– está avanzando”.