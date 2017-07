Encuentran sin vida a periodista deportivo de Uruapan

URUAPAN, Mich. (apro).- El periodista deportivo Adalberto Salmerón Alcaraz fue encontrado esta mañana sin vida y en avanzado estado de descomposición en su casa de la colonia Fovissste, luego de que no se presentara a trabajar a lo largo de tres días y fuera infructuoso localizarlo.

Fuentes del medio donde colaboraba Salmerón, como lo conocían, señalaron que hacía tres días que no iba a trabajar y no se le veía por ningún lado, hasta que fueron a su domicilio particular y lo encontraron muerto.

Salmerón Alcaraz cubría la fuente de Deportes en Uruapan desde hace más de 30 años y llegó a trabajar para la televisión de Uruapan y Diario de Michoacán.

Adalberto Salmerón fue un conocido reportero debido a su trayectoria laboral de al menos tres décadas. Trabajó durante al menos unos 20 años en la sección Deportes del noticiero del Canal Siete.

A su vez, colaboró con distintos medios impresos locales y estatales. Autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y se presume como naturales las causas de su muerte.

El comunicador era viudo y su situación de salud empeoró a raíz de la muerte de su esposa. Las autoridades buscan a sus familiares, porque el reportero vivía solo.