“Ni una nota más”, amenazan al director de la agencia Noventa Grados en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Organizaciones protectoras de los periodistas como el Centro Internacional de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, y otras, investigan las amenazas a José Maldonado Sotelo, director de la agencia Noventa Grados, de Morelia, que le advierten que si vuele a “tocar” a Martín Godoy Castro, procurador de Justicia estatal o a la institución, será lo último que haga.

Jean Albert, del CPJ, señaló que ya habló con el comunicador y aseguró que se están implementando los mecanismos de seguridad.

Igualmente Balbina Flores, de RSF, comentó que se puso en contacto con el periodista y adelnantó que lanzarán una alerta a las autoridades michoacanas, sobre todo a la procuraduría.

José Maldonado dijo que hoy se comunicó con integrantes de Artículo 19, y otras organizaciones, pues no es la primera vez que lo amenazan.

Además, dijo que su línea editorial no cambiará, pues seguirá denunciando la corrupción que creció en la PGJE, desde que Alfredo Castillo, Comisionado para la Paz y la Estabilidad en Michoacán, colocó en ese puesto a Martín Godoy.

Aquí la reproducción del mensaje anónimo:

“Desde hace ya algún tiempo hemos tenido pláticas con usted con relación a la actividad que tiene en su panfleto porque periodista usted no lo es, creímos que se había disciplinado y entendido como otros de sus compañeros; pero nos damos cuenta de que no es asi al leer sus últimas notas, refleja que tiene mucho conocimiento de cuestiones internas y no dudamos de que este coludido con gente de la institución que le pasa información pues son cosas muy puntuales las que usted sabe y señala, para el Lic. Martin Godoy y para el maestro Rodrigo González Ramírez ya resulta incómodo el tener que estar leyendo cada nota que usted publica, entendemos que no le tiene miedo a nada y eso nos gusta, por ello solo le recordamos lo que le sucedió a Arredondo y otros más y que usted tiene una familia a la que seguramente le hace falta, por eso es la última vez que lo invitamos a que deje en paz todos los asuntos que usted está investigando con relación a nosotros trabaje y deje trabajar, es la última vez que se lo decimos no habrá otra oportunidad de que reflexione, el poder lo tenemos nosotros no lo olvide”.

“Ni una nota más mi querido José pues de lo contrario será la última te lo aseguramos y sabes por tus investigaciones que decimos la verdad y que no estamos jugando, son muchos intereses de por medio no te metas”.