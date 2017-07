Jamaicazo: el Tri queda fuera de la Copa de Oro

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La selección nacional cayó 1-0 ante Jamaica y quedó eliminada de la Copa Oro.

El defensa jamaiquino Kemar Lawrence marcó el único gol del partido en una jugada a balón parado, cobró de zurda un tiro libre directo y se convirtió en un obús que Jesús Corona sólo vio cómo entró a su meta.

México no pudo anotar el gol al equipo caribeño en 180 minutos. Primero lo enfrentó en la fase de grupos, encuentro en el que no se hicieron daño y ahora, lo impensable, una selección de pobre nivel lo dejó fuera del máximo torneo de la Concacaf.

Curiosamente, para este partido la dirección técnica del cuadro verde no realizó muchas rotaciones. Juan Carlos Osorio y Luis Pompilio Páez sólo hicieron dos cambios en relación con el encuentro anterior.

México dominó en posesión del balón y continuamente fue al frente, pero, otra vez, los intentos no cuajaron en goles. Al minuto 12, Jesús Dueñas se animó a disparar con potencia, pero Andrew Blake alcanzó a desviar con la pierna izquierda; luego, en el contrarremate, Erick El Cubo Torres tiró a gol y Blake otra vez salvó a los suyos.

Al minuto 24, El Cubo dejó escapar una oportunidad clarísima. Elías Hernández le puso un centro inmejorable pero el delantero remató terrible con la cabeza y mandó el esférico a las manos de Blake. Luego, a Torres el árbitro le perdonó la roja directa.

También en acciones de la primera mitad, Corona evitó un gol de Jamaica cuando Jermaine Taylor sacó un cañonazo que el portero mexicano desvió para tiro de esquina.

En acciones de la segunda mitad, Erick Gutiérrez la prendió de volea pero mandó el disparo muy lejos.

Jamaica volvió a intentar al 56’ con Ricardo Morris que no pudo capitalizar.

Jesús Gallardo que entró de cambio por Guty cobró un tiro libre con potencia pero a las manos de Blake.

Al 78’ Corona evitó en la raya la caída de su marco, en una jugada en la que Hugo Ayala se durmió y dejó que Damion Lowe rematara.

Raúl Dedos López mandó un pase largo para Gallardo que también erró en su remate de cabeza que Blake controló sin problemas.

Entonces, cuando México ya esperaba el silbatazo para alargar el partido a la tanda de penales, Ayala cometió una falta que Lawrence cobró y convirtió en el gol que mató al equipo de Juan Carlos Osorio.

Al término del encuentro, Jesús Corona lamentó la derrota y la calificó como dolorosa pues el Tricolor realizó el desgaste y no fue capaz de anotar.

“Sabíamos que ellos dan pocos espacios, que se encierran y no pudimos abrirlos. El equipo trató de ir al frente y no pudimos abrir al rival. Nosotros hicimos el desgaste, buscamos arriesgar: por los costados y por dentro pero no fuimos contundentes. Ellos tuvieron esa oportunidad y nos fulminaron”, declaró.

En conferencia de prensa, Luis Pompilio Páez consideró que el resultado no fue justo y aceptó que sí se considera un fracaso porque el objetivo era jugar la final de la Copa Oro ante Estados Unidos.

“A mí la palabra fracaso no me gusta. La gente es libre de opinar porque es un fracaso cuando nosotros intentamos tantas cosas. Si lo vemos por el resultado, que queríamos estar en la final y ganarla, podría ser. Este equipo es el futuro de la selección en el mediano plazo. México fue dominador, buscó 90 minutos el gol. Encontró un rival al que el futbol lo premió. Ellos tuvieron un tiro libre y anotaron. Nosotros tuvimos otro y le dimos el balón al arquero. El futbol los premió a ellos y nos castigó a nosotros. Nos faltó eficacia”.

Alineación: Jesús Corona, Jesús Dueñas, Hugo Ayala, Jair Pereira, Edson Álvarez, Jesús Molina, Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Elías Hernández, Erick Torres y Orbelín Pineda.

Cambios: Ángel Sepúlveda por Torres, Jesús Gallardo por Gutiérrez y Raúl López por Hernández.