La Iglesia no tratará la pederastia como antes, es un delito que no se perdona: nuncio

MORELIA, Mich. (apro).- La pederastia es un delito que la Iglesia católica no perdona ni encubre, al contrario, está tratando de atender todas las denuncias que recibe y proteger a los niños, afirmó el nuncio apostólico Franco Coppola.

Esos delitos, dijo, no serán tratados como antes, en donde había perdón y olvido a quienes caían en estas conductas.

En conferencia de prensa, con motivo de la ceremonia de entrega del palio que reconoce a Carlos Garfias Merlos como arzobispo de Morelia, Coppola señaló que las leyes son claras y evidentes, y no hay posibilidad de la Iglesia de encubrir a curas pederastas, al contrario, destacó, hay que proteger a la niñez. Según él en años recientes ha habido un progreso en la toma de conciencia.

“La Iglesia como la ciencia se ha dado cuenta que es una verdadera enfermedad, no es sólo una caída, es algo que no funciona bien en tu psicología, si tú cometes ese delito entonces hay que intervenir de manera mucho más seria, no se puede perdonar y mañana empezar nuevamente”, señaló.

El representante del Vaticano en México sostuvo que la manera de actuar de la Iglesia católica es más seria, atendiendo todas las denuncias sobre esos abusos y todo lo que desafortunadamente pasa al interior de la Iglesia predominante en el país.

Aclaró que al mismo tiempo se trata de prevenir, preparando psicológicamente en los seminarios a los estudiantes para que sean personas equilibradas, que no lleven consigo dificultades, fragilidades o heridas que puedan tener de infancia o juventud y que puedan tener consecuencias en su actuar como sacerdotes.

Precisó que se trata de curar esas enfermedades, esas heridas, de manera que el sacerdote pueda ser verdaderamente un buen pastor.

En el evento estuvo presente el gobernador Silvano Aureoles y miembros de su gabinete.