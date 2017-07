Delfina Gómez pide a diputados que actúen para no ser “cómplices” de los delitos electorales en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La excandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió a los diputados federales que no sean indiferentes y “pongan en la mesa” el tema del manejo que hacen los institutos electorales nacional (INE) y de la entidad (IEEM), de otra manera, dijo, se convertirían en cómplices de las docenas de delitos electorales que se cometieron en el Estado de México con total impunidad.

“Parece que (el INE y el IEEM) están bajo las órdenes del gobierno federal, y es algo que sería muy lamentable para imagen de ellos ante la sociedad”, apuntó, luego de señalar que ante las 45 impugnaciones presentadas por Morena resalta la inacción de ambas autoridades electorales.

Después de pernoctar en un campamento instalado sobre los terrenos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en el municipio de Texcoco, Gómez se encaminó –junto con el excandidato del PT, Oscar González Yáñez, y el presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, entre otros– a la Cámara de Diputados.

En un mitin afuera del recinto legislativo, destacó que la llamada “Marcha de la Esperanza” es pacífica. Con ella, agregó, “nosotros estamos demostrando que Morena está actuando con mesura, pero que no se confunda mesura con dejadez”.

Y no descartó acciones para impedir que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, sea impuesto en la gubernatura por su primo, el presidente Enrique Peña Nieto.

Después de una caminata de tres horas y media, en la que también participó el presidente de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte Olivares, subrayó: “No somos dejados y, sí, con uñas y dientes defenderemos lo que por justicia nos corresponde”.

Agregó: “Estamos demostrando que la dignidad no tiene precio, que la dignidad no se vende, que va más allá de esa compra de voto que intentó hacer esta gente, y por ello esta marcha es una muestra que estamos dando nosotros como ciudadanos no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional”.

En ese momento se escuchó fuerte el grito de sus seguidores: “¡No estás sola!”. Durante la caminata, los mismos corearon: “¡Delfina aguanta, el pueblo se cansa, de tanta transa!”, “¡Del Mazo entiende, el pueblo no te quiere!” “¡Se ve, se escucha, Delfina está en la lucha!”, “¡Adelante, atrás, aquí no hay acarreados!”, “¡El pueblo votó, Delfina ganó!”.

La exalcaldesa de Texcoco exhortó a los institutos electorales “que hagan su trabajo y que nos demuestren que pueden darnos la certeza jurídica en las próximas elecciones de 2018”, y exigió que se haga el recuento de votos en el Estado de México.

Sobre la marcha de este lunes, dijo: “Son los primeros kilómetros de una ruta que nos llevará hasta Toluca, donde se escuchará nuestra voz fuerte y firme: ‘atiendan nuestros reclamos o no los dejaremos dormir’”.

Y lanzó directo a los diputados: “Como representantes del pueblo, esta Soberanía no puede mantenerse ajena ante las evidencias de complicidad entre el gobierno de Peña, el INE, el IEEM y el Tribunal local, que solaparon una larga lista de irregularidades y violaciones a la ley electoral. Los convoco a sumarse a nuestra caminata por la democracia, que busca dar una demostración pacífica de resistencia contra las imposiciones del PRI. Si se mantienen ajenos, este Poder Legislativo sería cómplice de las docenas de delitos electorales que se cometieron en el Estado de México con total impunidad”.

De acuerdo con Gómez, la gente está cansada de tanta corrupción, de tanta indiferencia, de tanto cinismo, porque lo que ha hecho este régimen, sostuvo, son acciones cínicas.

“No pueden decir que no hubo acarreo cuando todos lo vimos, no pueden decir que no hubo compra de votos ni de conciencias cuando todos lo vimos. No puede ser posible que observadores internacionales, en dos tres días que estuvieran por aquí, dieran un informe de que hubo esas acciones, ¿y cómo es posible que nuestras instituciones electorales, a quienes por cierto se les paga, y muy bien, se hagan de la vista gorda? No podemos permitirlo, porque si lo permitimos. ¿qué nos espera para el 2018”, remató.

En el primer día de la Marcha por la Esperanza, a Delfina Gómez también la acompañaron el padre Alejandro Solalinde y el candidato de Morena por Coahuila, Armando Guadiana.

Mañana se reanudará la caminata hacia la Basílica de Guadalupe, y posteriormente llegará al Senado, Los Pinos y la Secretaría de Gobernación.