Investigación sobre narcomenudeo en Tláhuac no incluye al delegado, por el momento: PGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las líneas de investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX) sobre el operativo realizado el pasado jueves 20 en Tláhuac, donde fueron abatidos ocho presuntos delincuentes, no incluye por el momento al titular de esa demarcación, Rigoberto Salgado.

Así lo afirmó el procurador general de Justicia capitalino, Edmundo Garrido, quien el lunes pasado ante la pregunta en conferencia de prensa de si hay orden de aprehensión o investigación contra el jefe delegacional dijo que “todas las líneas de investigación están abiertas”.

Este martes, entrevistado en el noticiero Despierta con Carlos Loret de Mola, el funcionario dijo que trabaja en coordinación con autoridades federales para complementar la investigación que está pendiente pero desestimó, por el momento, una investigación contra el delegado morenista.

Martí Batres, dirigente de Morena en la capital y Yeidckol Polevnsky, secretaria general del mismo partido, afirmaron en entrevista con Radio Fórmula que no hay información que vincule a Rigoberto Salgado con el narcomenudeo en Tláhuac y tampoco una imputación directa en su contra, aunque no expresaron su respaldo incondicional al funcionario.

Polevnsky dijo que no ha tenido contacto con Salgado, que no sabe dónde está pero consideró que debe estar trabajando. “Espero que la situación y todo se aclare, y que esas líneas de investigación que tiene el procurador se den a conocer rápidamente y que Morena salga sin problemas”, confió.

De acuerdo con el procurador capitalino, hasta ahora, de las nueve órdenes de aprehensión que se obtuvieron, cuatro se han cumplimentado entre ellas la del hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido en el operativo realizado el pasado jueves 20. A su hijo se le acusa del delito de homicidio y está sujeto a proceso, señaló Garrido.

El Ojos era otro de los que contaba con orden de aprehensión y se está acreditando su identidad para dar por cumplida la orden de aprehensión y poder darla de baja, resaltó Garrido Osorio.

Cuatro órdenes más por el delito de homicidio, están pendientes. “Ya tenemos los objetivos y la policía de investigación está dando seguimiento”, afirmó el procurador.

Y si bien reconoció que el tráfico de drogas en Tláhuac no es reciente, insistió en que en la capital del país no hay cárteles. Se trata, subrayó, de bandas de narcomenudeo, de una organización delictiva “de tamaño considerable” pero no de cárteles.

Desde el año pasado, abundó, han trabajado en el tema del narcomenudeo y a la fecha 30 personas han sido detenidas por ese delito y se ha aplicado la extinción de dominio en algunos inmuebles.

“Es un trabajo conjunto que estamos haciendo con la Federación, vamos seguir con los operativos en la zona hasta tratar de desactivar y que estamos enterados que se terminó con esa organización”, afirmó el procurador.