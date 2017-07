En mayo, “El Ojos” fue alertado de operativo y logró escapar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, logró escapar en mayo de un operativo implementado por la Secretaría de Marina y de la Policía Federal, gracias a un video que transmitió su hermana Karen en Facebook Live y a la ayuda de los “halcones”.

El presunto líder del Cártel de Tláhuac pudo escapar saltando la barda trasera de la casa donde se encontraba en ese momento, destacó este jueves el portal noticioso de Eje Central.

En la grabación del 26 de mayo se observan vehículos de la Semar y de los federales apostados en una calle, mientras la mujer sigue con su celular los movimientos de un soldado que le antecede el paso y le da la espalda.

La presencia militar en las calles de Tláhuac fue captada por la hermana de El Ojos, quien trata de pasar el cinturón de seguridad de los efectivos a quienes se escucha advertir de varias menores, todas mujeres, que se encuentran en la casa.

De igual forma, al momento que graba, la mujer llama por celular a otros dos hombres, presuntos “halcones”, uno de ellos identificado como Kevin, a quien le pide “si puedes márcale a alguien o algo, ¿no? porque se metieron otra vez” (sic), y al mismo tiempo va tomando los números de las camionetas de la Policía Federal.

A otro hombre, Eric, le pide que también avise, “porque no me dejan ni entrar, ya me sacaron”.

Finalmente, la grabación se corta cuando llega a la puerta de un domicilio, donde se observa cómo un hombre se acerca a ella.

Dos meses después de estos hechos, el pasado 20 de julio, El Ojos y otras siete personas murieron tras un enfrentamiento con marinos y federales realizado en la colonia La Conchita Zapotitlán, tras lo cual se registraron una serie de disturbios en la demarcación, provocados por presuntos miembros de la organización que dirigía Felipe de Jesús.

En el operativo también participaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas.

El Ojos era identificado como el jefe de la distribución de droga en la zona oriente de la capital y su colindancia con el Estado de México.