Nueva falla en el Metro obliga a usuarios a caminar por las vías de la Línea 1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una presunta falla eléctrica que duró al menos 30 minutos entre las estaciones Juanacatlán y Chapultepec de la Línea 1 del Metro ocasionó que los vagones se llenaran de humo tóxico y que los pasajeros caminaran por las vías para ponerse a salvo; al menos cinco personas resultaron intoxicadas.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 19 horas en dirección a Pantitlán. El tren iba lleno, pues era “hora pico”. Usuarios que comentaron el incidente en las redes sociales informaron que todo iba normal en el convoy, cuando de pronto se escuchó una explosión y de inmediato los vagones se llenaron de humo.

Videos difundidos en Twitter muestran cómo los pasajeros, muchos de ellos mujeres y niños, se cubrieron la boca con su ropa y unos más se sentaron en el suelo, mientras tosían y esperaban ayuda del personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Sin embargo, ante ausencia de personal de emergencia, como pudieron abrieron las puertas del vagón, bajaron, se cercioraron de que las vías no estuvieran energetizadas y caminaron por ellas hasta encontrar los andenes de la estación.

Con una herida en la cabeza y voz agitada, el usuario @balmori grabó un breve video en el que relató lo sucedido:

“Estamos en el metro Juanacatlán donde hubo un accidente. La gente está caminando por las vías del tren. Están todos intentando ayudar. No sabemos qué es lo que está pasando, pero las autoridades no hicieron nada para ayudarnos. Tuvimos que salir por nuestro propio pie averiguando si había o no corriente en las vías. Es terrible lo que está pasando en la ciudad. Les vale madre a las autoridades. No están preparados para nada. Es un asco”.

En otros videos se observa a la gente que desciende del vagón en un reducido espacio entre el tren y la pared del túnel. “¡Aváncele carnales!”, gritó un pasajero entre chiflidos. “¡No se desesperen. Nada más no hay que gritarnos!”, pidió otro usuario.

En su cuenta de Twitter, el STC Metro informó que por revisión del servicio eléctrico se suspendía la operación del tramo de Observatorio a Cuauhtémoc. Alrededor de una hora después, el servicio fue restablecido.

El director general del organismo, Jorge Gaviño, informó que al menos cinco personas fueron llevadas al área de enfermería para ser atendidos.