No estamos ni agazapados, ni echados para atrás en seguridad: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que todas las investigaciones a funcionarios implicados en la operación del crimen organizado en Tláhuac se realizarán con las debidas formalidades, y cada vez que se ponga a prueba a la capital del país, dijo, ésta responderá, porque “aquí no hay autodefensas, no vamos a permitirlas”.

“Llámense como se llamen, cualquier brote de delincuencia la vamos a combatir con toda fuerza y energía. No nos importa la nomenclatura”, subrayó en su discurso durante la Feria Inversión Social.

De acuerdo con el mandatario capitalino, en materia de seguridad su administración “no está ni agazapada, ni echada para atrás; al contrario, está echada para adelante para defender a la gente”.

Añadió: “Nos salió un grupo por ahí, por Santa Julia, un video que decía que eran los justicieros. Hoy están en la cárcel ya. Dos de ellos acusados de secuestro y vamos por los demás. Los vamos a llevar al mismo sitio, porque ahí la justicia tiene que aplicarse, no podemos estar pensando que aquí hay justicieros o autodefensas”.

Luego de destacar los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado, indicó que seguirá las veces que sean necesarias, “con toda decisión, sin calcular, sin suponer nada de la política, simplemente por defender a la gente”.

La coordinación, dijo, se hará “con quien sea necesario” porque esto debe analizase muy bien y buscar el menor daño posible. “Hoy estamos recuperando un territorio que pensaban que no estábamos observando. Claro que lo estábamos haciendo y lo estamos recuperando para la gente”, insistió.

Tras insistir que su gobierno no permitirá la operación de grupos delictivos en la capital del país, ni de establecimientos irregulares, resaltó: “Vamos a seguir cerrando los antros que no tienen por qué operar cuando no cumplen con medidas de protección civil o con las medidas propias de seguridad”.

Remató: “Cuando yo sepa que mi ciudad requiere de una actuación, sin calcular en la política, lo vamos a hacer”.

La declaración de Mancera se da en respuesta a los señalamientos del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que las acusaciones contra el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, son para denostar a esa fuerza política.



(Con información de la agencia Notimex)