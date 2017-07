Sobrecargo de Interjet viraliza denuncia contra presunto capitán acosador (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una joven de nombre Karen Isabel Rodríguez Otero, quien dijo desempeñarse como azafata en Interjet, denunció que un capitán de la misma aerolínea de nombre Daniel Velázquez intentó violarla, con la complicidad de dos de sus compañeras a quienes identificó como Estephanie y Karina Itzel.

La joven denunció el hecho que ocurrió hace siete meses, a través de un video de una hora de duración en el que da detalles del hostigamiento del que fue víctima y el cual ya es investigado por Interjet.

Según Karen, sus compañeras Estephanie y Karina Itzel fueron quienes la incitaron a acercarse de una forma más íntima al capitán cuando se encontraban en un club en Chihuahua.

Al no acceder, según dijo, se retiró a descansar, pero a la mitad de la noche alguien intentó abrir su puerta con una llave, pero como tenía seguro interior no pudo entrar. A la mañana siguiente, la joven preguntó al personal del hotel si le habían dado llave de su cuarto a otra persona y le confesaron que el capitán tenía una.

La joven presentó el video entregado por el hotel donde aparece el capitán y su compañera pidiendo la llave de su cuarto e intentando entrar al mismo.

Luego, Karen levantó un reporte con la empresa que comparó su versión con las de los acusados, quienes negaron los hechos. Según la sobrecargo, al principio Interjet le dijo que le ofrecería apoyo legal pero luego se negó con el argumento de que el dicho de Karen no tenía lógica y no coincidía con la de sus compañeros, por lo que le informaron que no procederían ni levantarían sanciones.

“Estoy muy encabronada por una empresa como Interjet, a la que le valen los hechos y todavía me solicite pruebas psicométricas alegando que yo no estoy bien. Van a dejar en total impunidad esto y yo temo por mi vida”.

Interjet anuncia investigación

Este viernes, luego de que el video de Karen se hizo viral, Interjet anunció que abrió una investigación “exhaustiva” para analizar los hechos denunciados.

A través de su cuenta en Twitter, la aerolínea publicó un breve comunicado en el que señala que sus colaboradores “deben de cumplir a cabalidad las políticas internas y las normas establecidas por la ley”, por lo que reprueba cualquier conducta que vulnera la integridad de las personas.

Añadió que como empresa mantiene “una comunicación constante y abierta” con su equipo y reprueba cualquier conducta que vulnere la integridad de las personas, por lo que se comprometió a analizar “puntualmente la situación” e informó que abrió una investigación exhaustiva.