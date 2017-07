Estación cultural no desaparece… se cambia a AM, dice gobierno de El Bronco

MONTERREY, NL (apro).- La estación cultural de radio Nuevo León Opus mudará al 1510 AM para continuar con la difusión de música clásica, cultura y bellas artes, dio a conocer el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

En el 102.1 del cuadrante de FM, espacio que hasta hoy ocupaba, será creada la estación Libertad, que presentará en su programación “una variedad de géneros como trova, canto nuevo, jazz, rock, boleros, baladas, música folklórica y regional, entre otras”.

También ofrecerá programas especializados con énfasis en promoción de valores, educación salud y ciencia, explica el gobierno estatal.

Aclara la administración nuevoleonesa: “La emblemática estación Opus, que ocupaba esa frecuencia, no desaparece, sino se traslada al 1510 de la banda AM para continuar con su esencia y difusión de la música clásica, la cultura y las bellas artes”.

La misma estación se puede escuchar, también, en internet en www.rtvnl.tv y por aplicaciones de internet, como “Listen 2 My Radio y contará con programas especializados dirigidos a adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes y familias, con énfasis en la promoción de los valores, la educación, la salud, la música y la lectura”.

En el comunicado se aclara que en Libertad se transmitirán algunos programas que se escuchaban en Opus, como “Poemas, Canciones y Canto Nuevo”, “Yo Escucho Conarte”, “Esta Noche Jazz” y “Multiverso Electrónico”, entre algunos otros.

En la nueva oferta de Frecuencia Modulada serán presentados espacios informativos y emisiones dedicadas al cine, la literatura y el teatro, con especialistas como Nazario Sepúlveda, Armando Alanís y Edgar Gudiño.

“Libertad 102.1 FM ha tendido puentes con universidades, asociaciones civiles y dependencias de gobierno para la realización de coproducciones que promuevan la cultura, el desarrollo social y humano y la divulgación de la ciencia”, expone la administración de Rodríguez Calderón.

Explicó que uno de los primeros eventos que transmitirá Libertad 102.1 FM es el Cuarto Encuentro de Música Norestense, homenaje a Marilú Treviño, del 18 al 27 de agosto, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Junto con este cambio, el gobierno Estatal explica que en el 2016 emprendió el rescate del sistema de Radio y Televisión de Nuevo León con una inversión de más de 25 millones de pesos en una primera etapa, lo que permitió evitar el apagón analógico de la TV.

El propósito es abatir el rezago de 20 años de rezago tecnológico para conseguir la digitalización total del sistema en un mediano plazo.

“Radio Nuevo León refrenda su compromiso con las audiencias por llevar contenidos alternativos y de calidad, que reflejen todas las formas de arte, pensamiento, tradiciones y valores de nuestro Estado”, concluye el comunicado.

En su cuenta de Facebook el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo el domingo que el cambio de frecuencia es con el propósito de alcanzar más público.

“Buen día raza, anda circulando una versión que dice eliminaremos la radio cultural de Nuevo León, eso no es cierto, no se crean de ello. Lo que pretendemos es modificar su programación, la queremos hacer cultural para todos y no solo para un segmento de la población”.

“Para aclarar, no será una estación de narcocorridos, ni de lo que ustedes dicen, pero si cambiaremos totalmente la programación para que más gente la escuche. La cultura es para todos los ciudadanos de Nuevo León no sólo para unos cuantos”, expuso.

Desde hace algunas semanas en Nuevo León se generó una polémica sobre la vocación de la estación cultural Opus, que tradicionalmente transmitía música clásica y que recientemente incorporó a su programación a la locutora Olga Nelly García, que presenta temáticas de autoayuda, lo que desencadenó protestas en el medio cultural.

Incluso locutores de la misma estación cultural amenazaron con protestar frente al Palacio de Gobierno por los cambios de la programación, mencionaron medios locales.