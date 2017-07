Hacienda presume solidez económica pese a contexto de incertidumbre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país durante el segundo trimestre del año “muestra solidez de la economía mexicana en un contexto de incertidumbre”.

En rueda de prensa con motivo de la presentación del Informe Trimestral de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a junio de 2017, Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación Económica presumió:

“Entonces sí hay un muy buen dato en materia de crecimiento, sobre todo poniéndolo en contexto, poniéndolo en contexto de la incertidumbre que se vivió a principios de año. La verdad es que la economía mexicana ha demostrado una solidez muy importante”.

Y agregó:

“Entonces sí hay un buen desempeño, sí, el día de hoy estamos recibiendo un dato importante respecto a la resistencia de la economía mexicana, que de hecho en términos anuales se está acelerando y que se está manteniendo incluso en términos trimestrales”.

Este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que el PIB registró un incremento del 0.6%, en términos reales, durante el segundo trimestre de 2017 respecto al trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Mientras que en su comparación anual y con series ajustadas por estacionalidad, la economía registró un aumento real de 3% en el trimestre comprendido entre abril-junio de 2017.

Madrazo Lajaus aclaró que la estimación del PIB, fue impactada por un efecto de calendario, de forma que el año pasado, la Semana Santa fue del 21 al 27 de marzo, es decir en el primer trimestre del año. Mientras que este año, en el 2017, fue del 10 al 16 de abril.

“Eso es principalmente lo que explica que el crecimiento en cifras originales se vea más bajo, evidentemente hay mucho detrás, pero sí es importante hacer ese ajuste que es muy relevante este año”, señaló.

En este contexto, la SHCP dejó abierta la puerta para una probable modificación al alza en su pronóstico de crecimiento para el 2017.

“La verdad es que se acumulan dos trimestres muy buenos de crecimiento y eso nos da una perspectiva muy sólida para el crecimiento de 2017”, explicó Luis Madrazo.

Y agregó:

“En el informe que se cerró con datos de hace un mes, se señaló que con los datos a junio no había información relevante para modificar el rango de crecimiento. La verdad es que el desempeño del primer trimestre, ya con los datos que conocimos en junio y el dato oficial del crecimiento del segundo trimestre, lo vamos a conocer todavía en un mes más. Y no hemos hecho revisiones hasta que tengamos el dato, no preliminar sino oficial”.