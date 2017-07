El Museo Frida Kahlo abre sus puertas en la Riviera Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las imágenes de sus cuadros circulan por el mundo entero, despiertan pasiones y se reproducen sin pausa en todo tipo de objetos, y en verdad vivimos tiempos de “Fridamanía” pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre la persona Frida Kahlo, su infancia, dolores más hondos, momentos felices y sueños? ¿Cuánto hemos explorado del universo más íntimo de esa mujer que gestó obras únicas en el mundo del arte?

“Mi idea siempre ha sido tener un acercamiento a una Frida real”, explica Alejandro Tamayo Lizárraga, presidente del Museo Frida Kahlo Riviera Maya AC (MFKRM) y, sobre todo, el hombre detrás de la idea, del concepto museográfico y quien encabezó los esfuerzos para concretar un espacio de difusión cultural con recursos y financiamiento propios.

También destaca que el objetivo central del MFKRM es mostrar al mundo una Frida “sin versiones edulcoradas ni temas vedados; a la mujer que nunca temió romper con las convenciones, que jamás fue disimulo”.

En este nuevo espacio, explicó, el visitante no sólo encontrará el relato de los dolores de Frida Kahlo, también “tenemos que mostrar su rebeldía gigantesca y el universo que vivió con el cuerpo y con el alma. Hemos creado un espacio cultural y artístico sin cordones o áreas intocables, ya que no queremos distanciarnos de la artista; al contrario, queremos estar muy cerca de ella… en pocas palabras, no les contaremos sobre Frida: les haremos habitar en su piel”.

El museo se construyó en un punto turístico cosmopolita como es Playa del Carmen, en el “corazón” de la ciudad -calle 8 y 5ta. Avenida-, sobre un área de 465 metros cuadrados.

El recinto integra tecnologías para conectar al público con Frida a través de experiencias sensoriales inmersivas, pantallas interactivas, proyecciones, mapping y otros instrumentos multimedia que sirven como lienzo, ventanas y pasadizos al universo íntimo de la pintora mexicana más popular e influyente en el mundo.