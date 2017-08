“La Pluma de Oro” a Jorge Esma Bazán

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El dramaturgo Jorge Esma Bazán, director general del Instituto de Historia y Museos de Yucatán con sede en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, y presidente ejecutivo del Festival Internacional de la Cultura Maya (FIC-Maya), recibirá el jueves 3 de agosto “La Pluma de Oro” en la sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes, a las 20:00 horas.

La presea será otorgada por la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, en evento donde también serán distinguidos Marcela del Río Reys y Willebaldo López Guzmán. Juntos presentarán escenas de las obras El pulpo, la tragedia de los Kennedy, y Los arrieros con sus burros por la hermosa capital, respectivamente; así como de Mariposa Monarca; Que quede bien claro basada en la tragedia de Luis Donaldo Colosio y su esposa Diana Laura, del propio Jorge Esma Bazán.

Participarán las actrices Irma Dorantes (Mérida, diciembre 21 de 1934), Lilia Aragón (Cuautla, Morelos, septiembre 22 de 1938) e Imelda Miller (Poccheiná, Tepakán, 1960), y los actores Alejandro Tomassi (Ciudad de México, agosto 14 de 1957) y Manuel Ojeda (noviembre 4 de 1940, La Paz, Baja California Sur).

“Lo que significa para mí este homenaje de ‘La Pluma de Oro’ es como ponerme a dialogar con el joven que fui y quien ganó el Premio Nacional de Teatro Celestino Gorostiza 1967, y este viejo que soy ahora, es decir: significa para mí un dialogo con mi pasado, juventud de rebeldía e irreverencia, amén de vuelos de gran libertad, a la vez que equivale a un hablar de qué le aportó aquel premio hace 50 años al experimentado viejo que soy con toda la experiencia vivida, hoy.

“Ciertamente es un profundo y honesto compromiso de vida trabajar en la dramaturgia y presentar dos obras al año, empeñarme en lo que pueda hacer de mi existencia lo que me falte por desarrollar, para seguir trabajando, haciendo ensayos de teatro y también, en la promoción cultural de todos los días, lo cual me significa compromiso de trabajo y gratitud por todas las energías que me han impulsado los amigos, colegas y familiares a hacer bien las cosas.”

Esma Bazán cuenta al principio de su biografía por internet:

“Nací en el año de 1943 en la Segunda Guerra Mundial, la noche del 8 de diciembre. En esos primeros meses de mi existencia sucedieron entre otros tantos acontecimientos: Que se administraran las dos primeras dosis de penicilina en España, la erupción del monte Vesubio en Italia; se casa por primera vez Marilyn Monroe y se conocieron Juan Domingo Perón y Evita. Desembarcaron las fuerzas aliadas en Normandía (Dia D); en México se inició la construcción de la Monumental Plaza de Toros México, y en París entró el General francés Charles de Gaulle…

“En los Países Bajos se creó el primer riñón artificial, Alfred Hitchcock filmó Náufragos; nacieron quien fuera Premio Nobel de Medicina, Rolf M. Zinkernagel, Robert De Niro y Catherine Deneuve. Recibió el Premio Nobel de Literatura Johannes Vilhelm Jensen, el pintor David Alfaro Siqueiros pintó la Alegoría de la Igualdad de Razas. En la Polonia ocupada por los alemanes, Josef Mengele fue nombrado oficial médico en jefe del campo de concentración de Auschwitz, Antoine de Saint-Exupéry publicó El Principito.

“En el año de mi nacimiento, el gobernador del estado de Yucatán era Ernesto Novelo Torres y la producción henequenera estaba en auge, debido a la demanda de la soga gruesa que usaban los barcos. He sido promotor cultural y artístico desde que tengo uso de razón, y recorrido casi toda la República Mexicana movido por mi pasión y amor a la patria.”

En su actividad de funcionario público, ha laborado como coordinador del Departamento de Libros de la UNAM; jefe del Departamento de Promociones del Municipio de Mérida, Yucatán, y del de Difusión Cultural de la Universidad Anáhuac.

Igual, dirigió el Comité de Difusión Cultural del Sureste, Programas de Comunicación Social en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Difusión Cultural del Gobierno del Estado de Baja California, Instituto de Cultura y Comunicación de Baja California, Centro Cultural de Sonora, la Casa de la Cultura de Hermosillo, Sonora; Programa Cultural de las Fronteras (Frontera Sur) de la Subsecretaría de Cultura de la SEP, y asimismo:

Coordinador Estatal del Sistema de Telesecundarias de Sonora; fundador y director general en tres ocasiones del Instituto de Cultura de Yucatán (que dirigió en tres períodos distintos), a la vez que del Instituto de Cultura del Estado de Hidalgo; del Polyfórum Mesoamericano y Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; estuvo al frente del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Además de El Pulpo; tragedia de los hermanos Kennedy, de Marcela del Río, entre otras obras que ha dirigido, se cuentan:

La noche de los Asesinos, de José de Triana. Ubú Rey, director asistente de José Estrada. La ira de Dios, de Pablo Salinas. La Zapatera Prodigiosa, de Federico García Lorca. El tuerto es el Rey, de Carlos Fuentes. Viajes de un largo día hacia la noche, de Eugenio O’ Neil. El lugar donde mueren los mamíferos, de Jorge Díaz. La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Shakespeare en el siglo XX (Colectivo UNAM). Los héroes inútiles, de Guillermo Schmidhuber. El Hombre de la Mancha, de Dale Wasserman. Divinas Palabras, de Ramón María del Valle-Inclán.

De su autoría: Donde los Árboles…, Mariposa Monarca, Que quede bien claro; La triste historia de Cuco Ruco, El Carcelero, Atila, Pasajes entre columnas, y La Burbuja Vagabunda. Algunos de los reconocimientos obtenidos:

Mención de Honor y Premio por segundo lugar, en el Concurso Nacional de Literatura del INBA, por su obra Teatral El Homenaje. Placa de Honor del Gobierno del Estado de Baja California. Diploma de Honor del Estado de Hidalgo. Placa de Honor otorgada por el Gobierno del Estado de Chiapas. Distinción Honorífica del Gobierno de Sonora. Medalla Conmemorativa “Ticul”. Premio especial y Diploma de Honor otorgado por la Sogem, en el Primer Concurso Nacional de Teatro por la obra La Burbuja Vagabunda. Premio a Los Héroes Inútiles por la mejor puesta en escena en la Muestra Nacional de Teatro. Premio ANDA por su puesta en escena del musical El Hombre de la Mancha, con Julio Alemán y Lucía Álvarez en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Premio especial de la Asociación de Periodistas Teatrales, por 25 años de trayectoria. Premio de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales de la Ciudad de México por la dramaturgia de su obra Mariposa monarca; que quede bien claro.

Yolanda del Río

Intelectual, profesora, periodista, diplomática, pero sobre todo, escritora que ha cultivado todos los géneros literarios, incluyendo las novelas:

Proceso a Faubritten, La Utopía de María, La Cripta del Espejo y Como en Feria. Dramaturgia: Miralina y De Camino al Concierto. En poesía, fue galardonada con el Premio Olímpico en las Jornadas Culturales de los XIX Juegos Olímpicos de México en 1968 (por su pieza épica Trece cielos).

Galardones nacionales e internacionales: Letras de Oro, homenaje a Remedios Varo; Premio Juan Ruiz de Alarcón (de México) y el César (de Los Ángeles, California) por El Pulpo. Recipiendaria del Premio León Felipe por Cuentos Arcaicos para el año 3000”. Obtuvo beca del Centro Mexicano de Escritores (1965-1966) para escribir la obra La tercera cara de la Luna” ( sus mentores: Juan José Arreola, Juan Rulfo y Francisco Monterde, entonces Presidente de la Academia Mexicana de la Lengua). Como diplomático, Marcela del Río recibió la Medalla Smétana de Checoslovaquia. Como profesora, la Universidad de Florida Central le otorgó el rango de Emérita y en 1998, fue galardonada como “Investigadora Distinguida”. En 2013, recibió el diploma Ciudadano del Mundo en la Universidad Internacional en Cuernavaca, México y, en 2016, la Medalla de Oro del FIC-Maya al Talento de la Mujer.

Willebaldo López

La creación permanente de vasos comunicantes entre el teatro y el público espectador, a través de historias y personajes que proyectan la identidad nacional, ha sido una de las características del estilo dramatúrgico del maestro Willebaldo López Guzmán.

Escritor, director de teatro, hombre de radio y televisión, guionista, actor y dramaturgo esencial del teatro mexicano, López es dueño de una profunda vocación por las letras.

Ha sido maestro de la escuela de arte teatral del INBA, así como de múltiples universidades y centros culturales del país, donde también ha impartido talleres y cursos de actuación y composición dramática.

Obtuvo el primer lugar en el concurso “Hombres de México y el Mundo” con su obra Yo soy Juárez, y un año después, recibió el mismo galardón gracias a la obra Pilo Tamirano Luca. Destacan igualmente: Los arrieros con sus burros por la hermosa capital, Cosas de muchachos, La oscuridad ya está vieja, ya no espanta a la verdad, El paletero del sol, Vine, vi… y mejor me fui y Tereso y Leopoldina, pieza que al adaptarse a cine resultó el guión ganador en el certamen del Banco de Guiones de la Sogem y El Sindicato de Escritores de Cine.

Director de radionovelas de 100 capítulos en la XEW, entre las que destacan: Y ahora brilla el sol y Pásele, pásele, aquí no le cuesta nada aprender. También ha sido director de teleteatro, telenovelas y lecturas en atril para el Canal Once, donde también fungió como guionista. Entre sus cargos y nombramientos sobresalió como director de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes y secretario de conflictos de la Federación Teatral, así como vicepresidente de la Sogem.