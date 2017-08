Alumno de la UNAM logra nuevo récord mexicano de ultradistancia: 208.9 km. en 24 horas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alumno del doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM Marco Antonio Zaragoza logró el nuevo récord mexicano de ultradistancia al hacer un recorrido de 208.9 kilómetros durante 24 horas corriendo en el Campeonato Mundial de Ultra Distancia que se realizó en Belfast, Irlanda del Norte.

“Como ser humano, esta experiencia me deja un mayor autoconocimiento de mi capacidad física y mental, y como deportista me deja un logro a nivel mundial. Poseer un récord nacional no es poca cosa y ahora quiero trabajar para romper mi marca”, aseveró el también físico por la Facultad de Ciencias de esa Casa de Estudios, luego de concluir el evento.

La anterior marca nacional era de 203.7 kilómetros, recorridos por Sergio Vidal en una competencia celebrada en Dallas, Texas, en 2015. El objetivo de Zaragoza desde que salió de México con rumbo a Irlanda del Norte era imponer su récord.

La carrera

La competencia inició el 1 de julio a las 12:00 horas locales (6:00 am del centro de México), con un clima agradable, aunque poco tiempo después comenzó a llover al mismo tiempo que se desató un viento helado.

De acuerdo con información de la UNAM, el plan diseñado por la delegación mexicana conformada por cinco corredores, entre ellos Marco Antonio Zaragoza, marchaba a la perfección en los primeros 100 kilómetros luego de los cuales el tiempo del universitario era de nueve horas con 12 minutos.

La idea de Zaragoza Campillo era hacer otros 100 kilómetros en 10 horas, pero las condiciones de la carrera se complicaron aún más. Una vez que cayó la oscuridad de la noche, su ritmo de carrera bajó; además, la temperatura continuó descendiendo a tal grado que hubo participantes que sufrieron hipotermia y tuvieron que ser atendidos por el cuerpo médico del evento.

“Nunca una carrera me había abofeteado como ésta”, relató el propio Marco Antonio Zaragoza, quien aceptó que en algunos lapsos estaba “cabeceando” mientras corría.

El atleta auriazul definió el tramo del kilómetro 140 al 150 como una pesadilla, “cada metro era de dolor, impotencia y sufrimiento”, deseaba llegar a los 150 para saberse cerca del objetivo.

Con un tiempo de 18 horas y 26 minutos, Marco Antonio Zaragoza cruzó la barrera de los 160 kilómetros, así que tenía poco más de cinco horas para hacer al menos 50 km para romper la marca. Justo en ese momento, señala la UNAM, comenzó a amanecer, al mismo tiempo que su cuerpo se acostumbró al desgaste, el dolor y el frío, por lo cual ya no eran un peso para él.

“Sabía que completar más de 200 kilómetros iba a doler, pero ya lo veía posible. Gracias a un mensaje en el kilómetro 190 de alguien a quien quiero mucho, pude retomar ese ‘turbo’ y llegué a parar en 208.9 km. Un nuevo récord mexicano en una carrera de 24 horas”, recordó el universitario.

“Me siento orgulloso de este logro, pero lo que más deseo en este momento es que esta marca dure lo menos posible, eso me motivaría a mejorar nuevamente la marca y ayudaría a incrementar el nivel del atletismo de resistencia en México. No soy un atleta de tiempo completo y por eso este resultado me enorgullece más”, dijo.

Al final, la competencia en Belsfast la ganó el japonés Yoshihko Ishikawa, con un recorrido de 267.56 km; en segundo sitio finalizó el sueco Johan Steene (266.51) y el tercer lugar fue para el polaco Sebastian Bialobrezeski (265.53).

Spartathlon en Grecia, siguiente prueba

El próximo 29 y 30 de septiembre, Marco Antonio Zaragoza correrá el Spartathlon, un trayecto de 246 kilómetros sin parar, desde Atenas hasta Esparta.

“Por la distancia que recorrí en el Mundial, ya tengo una idea de lo que me espera en el Spartathlon. Serán más de 200 kilómetros bajo un clima muy caluroso, por eso pienso entrenar en un clima parecido para acostumbrar al cuerpo a estas exigencias. Cuidar la hidratación y la alimentación en esta carrera será esencial”, dijo el atleta auriazul.

El Spartathlon es una prueba con límite de tiempo (36 horas), dado que hay puntos de control en los cuales se le impide seguir a los corredores que llevan un ritmo bajo. El récord mundial (vigente desde 1984) es de 20 horas y media, hecho por el griego Yiannis Kouros, mientras que el récord mexicano es de 33 horas, pertenece a Iván Dagnino y lo consiguió en 2016.