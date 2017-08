México, sumiso ante Trump; si yo fuera su presidente no permitiría el muro: Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó la “postura pasiva” del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el de Estados Unidos y afirmó que si fuera presidente de México iría con un martillo a la frontera entre ambos países y no permitiría la construcción del muro.

Al hablar de las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios de alto nivel de su gobierno, Maduro afirmó:

“Se me sanciona porque no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, no muevo la ‘colita’ y no soy un ‘perro echado’. Porque soy capaz de decir las verdades de la persecución a pueblos de México y de Latinoamérica por parte de Donald Trump, y la deportación, expulsión y abusos de torturas de miles de latinoamericanos, porque denuncio el muro infernal”.

México, atizó, mantiene una posición pasiva ante el gobierno de Donald Trump y “baja la cabeza frente al abuso imperial contra su propio pueblo”.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desconoció la elección mediante la que se eligió a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el día 30 de julio en la República Bolivariana de Venezuela, lo que Maduro consideró una sumisión de México a Estados Unidos.

Trump, dijo, “arremete contra el pueblo mexicano; miles de deportados diarios, miles, perseguidos, capturados, expulsados a México; miles de detenidos en la frontera, ¡decenas de asesinados en la frontera!, ¿y desde México quién levanta la voz?”, cuestionó.

Y afirmó:

“Si fuera presidente de México me fuera con una mandarria (martillo) y no permitiría la construcción de ese muro”.

Maduro dijo ser un presidente independiente que no recibe órdenes del imperialismo.

“No recibo órdenes de gobiernos extranjeros. Ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente independiente, además antiimperialista al cien por ciento.

“Estoy contra el imperialismo norteamericano, anticolonialista, antirracista, estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca”, agregó.

Incluso, dijo sentirse orgulloso de las sanciones impuestas por Estados Unidos: “Si por eso se me sanciona, bienvenida esta sanción, porque yo voy a continuar defendiendo los derechos de Venezuela, de Colombia, de México, de América Latina y los recursos de nuestra patria”, concluyó.

Con información de Venezolana de Televisión y Notimex