Alistan “Concierto por la paz” tras agresiones de priistas en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Orquesta de Cámara, la Banda de Música y el Quinteto de Metales de la Escuela de Iniciación Musical “Santa Cecilia”, integrada por niños y niñas que viven en inmediaciones del basurero municipal de la Villa de Zaachila, realizarán un “Concierto por la paz y la reconstrucción del tejido comunitario”.

El “Concierto por la Paz” se realizará este domingo 6 a las 16:00 horas en el basurero municipal de Zaachila, con el objetivo de hacer un llamado a la paz para remontar los problemas y reconstruir el tejido social en la agencia municipal Vicente Guerrero y sus 33 colonias que, en recientes fechas, se rebelaron contra los actos criminales de la organización priista Frente Popular 14 de Junio.

El director de la Escuela de Música, Camerino López Manzano, manifestó que el proyecto musical conformado por la Banda de Música, la Orquesta de Cámara de Cuerdas y el Quinteto de Metales inició en el 2011 como una alternativa de recreación y esparcimiento para las y los niños de esta zona que viven en situación de vulnerabilidad.

Consideró que “debido a los hechos de violencia ocurridos recientemente en esta agencia, lo que queremos es que la gente también vea la parte artística y humana que tenemos y aprecie el talento de nuestros habitantes.

“La finalidad de esta escuela de iniciación es ofrecer a las niñas y niños una opción distinta a lo que viven ellos en las calles y puedan mantenerse alejados de la violencia o vicios”.

También explicó que actualmente participan 80 niños de entre 7 a 15 años; algunos son de la agencia Vicente Guerrero y otros de colonias aledañas. Todos reciben clases de solfeo e instrumentos de lunes a viernes, añadió.

Por su parte, el director y fundador de la organización “Amigos de Pimpollo”, Bonifacio Luis Hernández, dijo que “la idea general es mostrar lo positivo que tiene esta zona del basurero, que ha sido catalogada y estigmatizada por la sociedad luego del conflicto que se suscitó por la organización 14 de Junio”.

Asimismo, detalló que uno de los beneficios de este concierto a escala local es dar a la gente la confianza y la seguridad de que la vida comunitaria se puede desarrollar de manera normal.

Esta actividad se consolidó en coordinación con las asociaciones civiles Solidaridad Internacional Kanda, Amigos de Pimpollo, Colectivo de Comunidades Oaxaqueñas” (Coco) y el ayuntamiento de Zaachila.

En este concierto habrá música de cámara y de cuerdas con orquesta sinfónica, además de un encuentro de bandas y hasta un grupo de rock.

Cabe recordar que el pasado 3 de julio habitantes de la agencia municipal Vicente Guerrero y 33 colonias se rebelaron contra la agrupación priista Frente Popular 14 de Junio al incendiar por lo menos 50 viviendas, alrededor de 10 vehículos, cerrar el basurero municipal y levantar barricadas.

La violencia se desbordó –según un reporte extraoficial– alrededor de las 7:00 horas del lunes 3 de julio con el saldo de un muerto identificado como Jesús Rivera, un herido al que le estalló un cohetón, 50 casas y decenas de vehículos incendiados.

En ese momento la presidenta municipal de Zaachila, Marisela Martínez Coronel, declaró que desde el pasado 28 de mayo estalló el conflicto con la agrupación 14 de Junio porque la población de la colonia Vicente Guerrero se cansó de tanta violencia cometida por esa organización que pretendía cobrar “derecho de piso” a los comerciantes del mercado local.

Y no es todo, acusó que “desde enero se registran violaciones y asesinatos, actos que cometen con los mototaxis, aparte de que extorsionan día y noche y de eso el gobierno está informado, pero no ha hecho nada, no nos ha escuchado”.

Durante 15 días se mantuvieron bloqueos carreteros, barricadas y cerrado el tiradero municipal que inundó con 7 mil toneladas de basura la capital, lo que obligó al gobernador Alejandro Murat a ir a la zona de conflicto y ordenar la detención de sus aliados Francisco Martínez Sánchez (“Pancho Mugres”), y su hijo, Javier Francisco o Javier Martínez Rodríguez.

Ahora estos niños y niñas pretenden con un concierto dar un giro a esa imagen de violencia y recomponer el tejido social en la zona.