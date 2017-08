Peña es “un empleado maltratado” por “su jefe” Trump: Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo sentir “vergüenza” de su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, quien –subrayó– se comporta como “empleado maltratado” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y no quedó ahí, el venezolano también llamó “cobarde” a su par mexicano por sus críticas a la Asamblea Constituyente que será instalada este viernes 4 en Caracas.

“Da vergüenza Peña Nieto. Escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe Donald Trump. ¡Ah, con Venezuela sí te metes!”, reclamó el venezolano en una de sus habituales apariciones televisivas.

De acuerdo con un despacho informativo de la Agencia France Presse (AFP), documentos publicados recientemente por The Washington Post revelan transcripciones de conversaciones en las que Trump amenaza a Peña Nieto con suspender todo diálogo bilateral si mantiene su posición de no pagar el muro fronterizo que el estadunidense prometió en campaña.

“Si vas a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no me reuniré más contigo, porque simplemente no puedo vivir con ello (la negativa)”, indica la transcripción de la plática telefónica y que publicó el diario este jueves en su página de Internet.

De acuerdo con Maduro, la orden pública que Trump dio a Peña Nieto fue: “Si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted”.

Añadió: “Si yo fuera presidente de México, me iría con el pueblo mexicano y una mandarria (martillo gigante), y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos, y no permitía la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas”.

México, uno de los países más críticos del gobierno de Maduro, impulsó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión de cancilleres para discutir la crisis política venezolana, y también desconoció los resultados de la Asamblea Constituyente elegida el 30 de julio.