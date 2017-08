El comercio con Japón “se ha incrementado significativamente” en el gobierno de Peña: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que el comercio entre México y Japón “se ha incrementado significativamente” en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al pasar de 9 mil 711 millones de dólares en 2012 a 21 mil 500 millones de dólares en 2016.

En un comunicado, la Cancillería precisó que durante su participación como conferencista principal en el Foro de Inversión sobre México, organizado por Nikkei –quinto periódico de mayor circulación en el mundo–, Videgaray aseguró que actualmente hay más de mil empresas japonesas en México, y el país asiático, dijo, “es nuestro tercer socio comercial en el mundo”.

Ante empresarios y periodistas, el funcionario federal expuso las oportunidades comerciales y de inversión que unen a México y Japón, así como las perspectivas a la luz de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Asimismo, reconoció y agradeció la confianza que las empresas japonesas han depositado en México.

En ese marco, resaltó el impulso a la productividad y competitividad generado por las reformas estructurales del gobierno de Peña, cuyos efectos han detonado una importante atracción de inversiones y beneficios para la sociedad mexicana.

Según el boletín de la SRE, durante el Foro se enfatizó sobre el incremento exponencial de la participación de las empresas japonesas en la economía de México, gracias a la certeza jurídica del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) de 2005, así como a la estabilidad política y económica que ofrece nuestro país.

El exsecretario de hacienda indicó que el aumento en la conectividad aérea ha fomentado el turismo recíproco, y aseguró que hoy operan 14 vuelos directos semanales entre ambos países, “lo que ha abonado a que nuestro país sea el octavo más visitado en el mundo”.

También subrayó la importancia que “México otorga a la Alianza del Pacífico y el deseo de que en un futuro Japón estreche sus lazos con este exitoso mecanismo de integración”, y reconoció el liderazgo del país asiático en el llamado TPP-11 y su convicción con el libre comercio.

Como parte de sus actividades en Tokio, el canciller dialogó con los principales ejecutivos de alto nivel de las empresas, All Nippon Airways, Mazda Motor, Toray Industries, JFE Steel, INPEX, Nissan, Mitsubishi, Mitsui, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Toyota y Mizuho Bank, bancos y empresas japonesas que mantienen sólidos vínculos con México.

Videgaray les refrendó el interés de nuestro país en que se continúe incrementando la inversión recíproca y comentó: “Las empresas japonesas son protagonistas de la relación bilateral y México desea corresponder la confianza que han tenido en el país”.

También tuvo encuentros con el presidente de Nikkei, Naotoshi Okada, así como con el senador y presidente de la Federación Parlamentaria de Amistad México-Japón, Hirofumi Nakasone, con quienes dialogó sobre la actualidad en ambos países.