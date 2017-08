La epopeya de Gilberto Bosques, al cine y la TV

Por considerarlo el héroe mexicano más grande del siglo XX, el director Rafa Lara anuncia el proyecto central de su existencia y de su carrera: llevar a las pantallas chica y grande la vida del político, profesor, periodista y diplomático poblano Gilberto Bosques Saldívar (20 de julio de 1892-4 de julio de 1995), quien liberó de la muerte a miles de españoles y judíos perseguidos por el franquismo y durante la Segunda Guerra Mundial, refugiándolos en nuestro país.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Salvador de miles de personas perseguidas por el franquismo y el nazismo, Gilberto Bosques Saldívar, llamado El Schindler mexicano, figurará en un largometraje en inglés y en una serie televisiva en español que prepara Rafa Lara, realizador del filme Cinco de Mayo: La batalla, y uno de los directores del conocido proyecto de la pantalla chica Al filo de la ley.

Justo el jueves 20, Google recordó a Bosques Saldívar en su doodle (cambios en el logotipo del buscador) por su natalicio 125, y días después Lara dio la noticia a Proceso que ya escribió un guion cinematográfico sobre el diplomático mexicano, el cual comienza con el exilio español, en 1939, y los demás años de la Segunda Guerra Mundial.

“Llevo dos años levantando el largometraje con una ardua investigación, cuento con coproducción española alemana y apoyo del gobierno austriaco; además, logré los derechos exclusivos sobre la vida de Bosques Saldívar por cinco años, por lo que estimo que en uno más ya estaremos rodando.”

En la serie de televisión abordará toda la vida del también profesor, periodista y político nacido en Chiautla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892. Hace unos meses “estamos en tratos con cadenas a nivel internacional”, enfatiza. Sin dudarlo son los proyectos más importantes de su carrera, porque Bosques Saldívar ha estado ligado a él desde pequeño:

“Yo provengo de una familia española republicana. Mi bisabuelo Domingo Lara del Rosal era general del más alto nivel, cercano al general José Miaja, el líder militar de la República. Al perder la guerra les toca salir de España, eran perseguidos no sólo por las fuerzas de Francisco Franco, sino también por las de Adolfo Hitler que apoyaban a los sublevados, a los traidores en España. Mi bisabuelo pasó por la frontera de Cataluña rumbo a Francia, donde como exiliado se encontraba en un campo de prisioneros, no de refugiados como mucha gente pudiera pensar. Francia no recibió bien a los españoles.

“Entonces las condiciones eran terribles y fue gracias a la intervención de Gilberto Bosques que se lograron mejorar muchas condiciones, básicamente poder salir de ahí. Toda la historia de los barcos del exilio republicano español, el escape de los nazis y lo que realizó Bosques Saldívar, lo escuchaba desde los cuatro años en mis comidas familiares de domingo con mi bisabuelo y abuelo Alberto Lara Vallejo; este último me recalcaba: ‘Tú estás vivo por un señor llamado Gilberto Bosques’.”

Así que Rafa Lara desde adolescente, cuando empezó a contemplar ser director de cine, y luego cuando comenzó a rodar, siempre se dijo a sí mismo que algún día narraría aquella gran historia:

“Ese día ha llegado. Es una historia compleja, muy complicada de producir porque debe ser filmada en Francia, era muy importante contar con el aval y la autorización de la familia del personaje en cuestión. Después de Cinco de Mayo… me di a la tarea de buscar a la familia de Bosques Saldívar e investigar. Llegué finalmente a quien es la heredera y está a cargo de sus memorias y los derechos, su hija Laura Bosques, una persona de más de 90 años quien tiene como cercano colaborador al último asistente personal de su papá, Joaquín Urquidi.

“Les presenté un proyecto para el largometraje. Al principio ellos estaban preocupados de que yo fuera a distorsionar. Cuando les enseñé las cartas y las fotos de mi familia que llegaron en el último barco llamado Nyassa que permitieron los nazis salir antes de hacer prisionero a Gilberto Bosques y a sus colaboradores, y notaron mi conocimiento sobre el tópico, les gustó, específicamente a la señorita Laura Bosques. A partir de ahí pudimos llegar a un acuerdo, que por una cuestión legal no puedo detallar; pero básicamente consiste en que tengo la exclusividad de los derechos para contar la historia primero en cine. Conforme el proyecto fue avanzando e investigando, me topé con la idea fascinante de la serie televisiva.”

Narra entusiasmado que les explicó que la película debía ser rodada en inglés “porque es una producción demasiado cara para un mercado hispano”. Anexa:

“Es imposible filmarla en español porque es limitar el mercado y ese mercado no te da para una película tan cara. Les expuse que mientras tanto se podía crear una serie, ya que están de moda y en español, porque al dividirse en más episodios es más factible realizar una coproducción, por ejemplo, con España, y ahí sí abre el mercado. Sondeamos el terreno con algunas de las cadenas importantes a nivel internacional y nos dimos cuenta que había un gran interés. Igual, les entusiasmó mucho la serie.”

Una vida heroica

El cineasta nacido en 1972 estrenará unos días antes de Semana Santa del 2018 la película Jesús de Nazaret, filmada en Almería y Andalucía.

“En mi opinión, Gilberto Bosques es el más grande héroe mexicano del siglo XX. Hay un dato que es fundamental: de los civiles que participaron en la Segunda Guerra Mundial salvando gente, no estamos hablando de soldados, es el que más personas protegió, y es mexicano. Todo el mundo posee la referencia de Oskar Schindler, quien para dar una idea, números más, números menos, salvó entre mil cien y mil 200 judíos”, argumenta.

“Pero Gilberto Bosques salvó a cinco mil judíos y a 40 mil españoles. Los números entre los historiadores pueden variar, en cualquier caso sigue siendo muy superior al de cualquier otra persona en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece una fascinante historia que ahora vamos a llevar a la pantalla.”

–¿Qué hará primero, la película o la serie?

–En realidad los procesos van paralelos. El guion ha sido extraordinariamente complejo, escrito en inglés, elaborado entre el tiempo que tuve entre mis otras películas ya realizadas; pero ahora ya estoy enfocado al 100% en Bosques Saldívar. Después de haber estrenado con éxito El tamaño sí importa y filmado en Europa Jesús de Nazaret, mi prioridad es llevar a cabo la historia de este diplomático a las pantallas grande y chica.

Aún no puede anunciar quién será el actor en ambos proyectos.

–¿Cómo retratará a Bosques Saldívar?

–La historia por sí sola da para la emoción que debe provocar una película, y es parte de la propuesta que le presenté justamente a la señorita Laura Bosques. No hay que novelizar, por decirlo así, ni hay que sobre dramatizar porque los hechos ya fueron extraordinarios en sí. Bosques Saldívar era un hombre muy sencillo y muy humilde. Incluso, él se atrevía a decir que en realidad no había hecho nada, que sólo cumplió con su labor. La historia va a ser fiel a un personaje humanista, preocupado por sus semejantes.

“Tampoco se trata de canonizarlo. Nos referimos a los hechos. Es importante recalcar que no únicamente será la vida de él, sino también la de los que salvaba y los que no podía salvar. Y aparece mi familia. El filme y la serie no sólo serán un homenaje a Gilberto Bosques, sino también a la inmigración judía y española que cambiaron a México.”

–Justo ahora que en México hay políticos acusados de corruptos, una fuerte violencia y que no existe una política de refugio como en los años de Bosques Saldívar, ¿qué significa para usted abordar un personaje como él?

–Las adaptaciones históricas deben ser oportunas, para reflexionar sobre nuestro pasado y entender mejor nuestro presente y en dado caso hasta mejorar. Ahora el gobierno mexicano se halla en el peor momento de su historia. No hay ninguna duda de que hoy por hoy vivimos en un país que está absolutamente desencantado de sus políticos, los resultados tristemente saltan a la vista. El país es un desastre, fruto de malas decisiones, corrupción, poco compromiso con la patria. Con Bosques Saldívar recordamos que no siempre fue así, que hubo un Lázaro Cárdenas y otras personas con una visión de compromiso con la patria, con una visión humanista de hacer las cosas. Es bonito hablar de esos héroes.

Este texto se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.