“Ni me encarto, ni me descarto” para el 2018: Eruviel Ávila

TOLUCA, Edomex. (apro).- El gobernador priista Eruviel Ávila no descarta la posibilidad de buscar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018.

“No conozco la convocatoria, cuando haya convocatoria formalmente, entonces estaría tomando una decisión. Ni me encarto, ni me descarto, esperemos los tiempos de mi partido”, señaló al ser cuestionado en torno de sus aspiraciones futuras.

Sobre su gobierno, que está a punto de concluir, Ávila Villegas se muestra optimista: “Yo veo el vaso medio lleno (no medio vacío) en un estado donde hoy tenemos más estudiantes universitarios, donde más de 300 mil niños que nacen cada año tienen seguridad social, protección, donde hemos disminuido la mortandad infantil y materna. Veo un estado con progreso”.

Según el priista, después de seis años deja un estado fuerte, con resultados positivos y con crecimiento económico.

“Hemos podido superar diferentes indicadores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Falta por hacer, pero estamos entregando un estado en marcha”.

Añadió: “Gracias al trabajo en equipo tenemos hoy un mejor nivel. Sí, claro, hay retos todavía en materia de seguridad, es el tema que nos debe ocupar más que preocupar, el combate a la pobreza también, pero tenemos más avances”.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el Estado de México tuvo en 2015 una tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de mil 132, superada por Aguascalientes, con mil 303; Ciudad de México, mil 327; Sonora, mil 278; Guerrero, mil 232; Tlaxcala, mil 170, y Morelos, con mil 119.

Ecatepec, la tierra del mandatario mexiquense, es la segunda ciudad considerada más insegura del país, sólo después de Villahermosa, Tabasco, de una lista de 55 ciudades de interés incluidas en el decimosexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

En ese municipio, apenas cinco de cada cien habitantes se sienten seguros, tomando en cuenta que la percepción de inseguridad en el segundo trimestre de este año pasó de 93.6% a 94.6%, mientras que en esta capital mexiquense pasó de 76.6 a 83%, es decir, creció en más de seis puntos porcentuales.

En ambos casos la percepción de inseguridad rebasó la media nacional, que en junio se ubicó en 74.9%.

En 2014 el Coneval reportó que 49.6% de la población mexiquense (8.2 millones) vivía en condiciones de pobreza. En 2010 –un año antes de que Ávila asumiera la gubernatura– los pobres sumaban 6 millones 712 mil (42.9%), y para 2012 ya eran 7 millones 328 mil 700 (45.3%).

Al medir la pobreza multidimensional en 2015, el Coneval encontró que casi 60% de los mexiquenses (9 millones 774 mil habitantes o el 57.7%) no tienen acceso a seguridad social y 20.2% (3 millones 419 mil 900) a alimentación.

Los servicios de salud no son accesibles a 19.9% (3 millones 372 mil 100) de los habitantes del Estado de México, 13.2% (2 millones 234 mil 500 habitantes) padece rezago educativo, 10.2% (un millón 729 mil 700) no goza de servicios básicos en la vivienda y 10% (un millón 687 mil 300) no dispone de calidad y espacios en materia de vivienda.

Pero, además, la entidad cerró 2016 con una deuda pública de 36 mil 179.4 millones de pesos, equivalente a 42.9% de las participaciones federales de ese año.

Ávila Villegas recibió en 2011 una deuda por 28 mil 271.5 millones, que entonces implicaban 51.9% de las participaciones federales, y en cinco años creció casi en 8 mil millones, pese a lo cual este año le fue autorizada al gobierno estatal una deuda por 3 mil 400 millones, y a los órganos descentralizados otra por 3 mil millones.

Con una tasa de 4.8% de desocupación durante el cuarto trimestre de 2016, el Estado de México se ubica en el segundo lugar nacional con esa problemática, sólo después de Tabasco (7.6%), de acuerdo con la ENOE.