Katzarava canta a “La Môme” Piaf en el Lunario

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Vocalista revelación de México en lo que va del año 2017, la cantante María Katzarava presentará cuatro noches de un espectacular tributo musical dedicado a la fenomenal chansonnieure francesa Edith Pian La Môme (“La nena”), en el Lunario del Auditorio Nacional los días 10, 11, 12 y 13 de agosto.

“Nunca había escuchado una voz tan conmovedora como la de María Katzarava. Sólo ella sabe cómo transmitir su corazón a profundidad en concierto y posee una técnica tan pura y fragante, que nadie puede olvidar esas radiantes cualidades suyas después de escucharla”, dijo el promotor de espectáculos Eduardo Barajas, acerca de la soprano nacida en la Ciudad de México en 1984.

Hija de violinistas profesionales, su nombre completo es María Alejandra Katzarava Hernández y proviene de una estirpe musical, siendo descendiente del barítono italiano Mattia Battistini, así como del barítono mexicano Jorge Negrete, El charro cantor.

En 2002 conquistó el premio Revelación Juvenil en la Competencia Nacional de Canto de Carlo Morelli, y en 2008 en participó en el concurso Operalia en Canadá, ganando el primer lugar en las categorías ópera y zarzuela. ​





En entrevista, promocionando sus actuaciones en el Lunario, María Katzarava dijo:

“Cuando canto, me siento completa, contenta y muy feliz. No importa si es ópera, jazz, Mecano o Edith Piaf; si se hace con toda la entrega da la más grande satisfacción y eso sin duda lo recibe le público y es lo que cuenta: que el público olvide sus problemas, se divierta y tenga un momento gratísimo.

“Nunca canto algo que no me llegue a mí primero, de lo contrario no puedo hacerle sentir a la gente nada. Este concierto muestra mi gusto por la música francesa, por su idioma que lo escucho desde mi infancia, y lo tengo muy claro en el oído”.

Interpretará, además de la Piaf, composiciones del belga Jacques Brel, poemas de Jacques Prévert, piezas del húngaro francés Joseph Kosma y otros temas contemporáneos.

María Katzarava explicó que este proyecto con canciones que hizo famosa “La Môme” tenía más de dos años y tuvo su origen por ser “amante de la música francesa y admirar muchísimo a la gran Edith Piaf”.

La artista nacional aseguró que igual le emociona cantar géneros múltiples:

“Puedo decir que es de las etapas de mi carrera que más ilusión me está generando. Es interesante volver a revivir la música de Edith Piaf y toda la música francesa de aquella época, pero con nuevos arreglos que no se parecen en nada a los originales. A ella siempre la he considerado como una reina de la palabra, sabía interpretar como nadie… Tengo un deseo muy grande cantar las piezas que hizo famosas. Estas presentaciones mostrarán otra faceta de mi carrera.

“Se escuchará una voz diferente, una voz natural, de pecho, como se canta la canción francesa. No tiene nada que ver con la ópera, y es hasta más difícil. En mi carrera como cantante de ópera tuve la fortuna de estudiar la técnica de ópera con la voz natural, eso me da la facilidad de separar la voz impostada de cantante de ópera”.

Refirió que las canciones de Piaf seleccionadas para el concierto, entre las que están “Non, je ne regrette rien”, “La vie en rose” o “Ne me quitte pas” (de Brel), es porque tiene mucho que decir a través de ellas.

Edith Giovanna Gassion, conocida como Edith Piaf y llamada también El ruiseñor galo, nació en Belleville, París, en diciembre 19 de 1915; aprendió a cantar en las calles de la Ciudad Luz con su hermana, y falleció en Grasse, en octubre 19 de 1963, tras largos amoríos frustrados y batallas con las drogas.

Sin embargo, su herencia como la chansonnieurtesoro nacional de Francia es simplemente sensacional.





Katzarava irá acompañada de un cuarteto de jazzistas catalanes, que ejecutarán el bajo, la guitarra, la batería, el piano y un acordeón. La joven soprano apuntó que a diferencia de la ópera, en el género de jazz la voz funciona como un instrumento más.

“No se es la voz, se es un instrumento parte de un grupo; no eres la solista que canta su aria, porque aquí todos nos acompañamos; si no, nadie brilla”, concluyó Katzarava.

El espectáculo “María Katzarava Canta Piaf”, se realizará del jueves 10 al sábado 12 de agosto a las 21:00 horas. El domingo 13 a las 18:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Reforma 50, Bosque de Chapultepec. Localidades de $800 a $2,100.