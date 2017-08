Padierna a Proceso: “México debe estar preparado para salirse del TLCAN”

Con el ambiente político enrarecido por filtraciones informativas, las persistentes amenazas del presidente estadunidense Donald Trump y los reclamos a Enrique Peña Nieto por su falta de energía para defender los intereses de México, la senadora perredista Dolores Padierna –quien participará en las consultas nacionales sobre la renegociación del TLCAN– puntualiza en entrevista cuáles son las debilidades y posibles fortalezas del país ante las pretensiones de Washington.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En vísperas del reinicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la “filtración” de la versión completa de la conversación telefónica del mandatario estadunidense Donald Trump con el mexicano Enrique Peña Nieto, el 27 de enero de este año, confirmó que Estados Unidos tratará de imponer unilateralmente nuevas cuotas arancelarias, presionará a México en materia migratoria y de combate al crimen organizado y que “buscará una integración subordinada” sin respetar las reglas acordadas.

En esta llamada Trump amenazó explícitamente a Peña Nieto con imponer “un arancel fronterizo para que los productos que vengan de México a los Estados Unidos estén gravados a una tasa por determinar. Pero, ¿sabes?, podría ser 10%, 15% o 35% para algunos productos que, por ejemplo, sean empleos arrancados de sus cimientos y trasladados a México”.

El mandatario mexicano se declaró “bastante sorprendido con esta nueva propuesta” que planteó Trump al margen de lo que estaba negociando el canciller mexicano Luis Videgaray, y le advirtió que “cualquier tema que altere la situación económica de México constituye un riesgo potencial para Estados Unidos, especialmente en cuestiones de migración”.

Abiertamente, Trump utilizó el tema del muro y presumió sus facultades presidenciales para imponer impuestos fronterizos “si no podemos llegar a un acuerdo, porque la verdad es que no queremos sus productos a menos que sus productos estén gravados (…) Nos ganan en comercio, nos ganan en la frontera y nos matan con drogas”, sentenció Trump, después de ordenarle a Peña Nieto que no mencionara ante la prensa que México no pagará el muro.

Para la senadora Dolores Padierna, coordinadora de la bancada del PRD y especializada en los temas económicos y comerciales del Senado, la llamada de Trump “denota el desconocimiento de las reglas del TLCAN, pero su ignorancia no debió ser admitida por Peña Nieto, que se queda impávido y no defiende al país.

“Estados Unidos ha jugado una competencia desleal con México y no ha existido ningún presidente mexicano con visión de Estado que sepa poner orden para que respeten la firma plasmada en noviembre de 1993 en el TLCAN.

Fragmento de la entrevista publicada en Proceso 2127, ya en circulación