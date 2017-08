Abogan por un Frente Amplio para unir a la oposición contra los “autoritarios” PRI y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Frente Amplio (FA) es para unir a la oposición y a la sociedad civil, además para derrotar definitivamente al PRI y dar cara a Andrés Manuel López Obrador, consideraron los políticos que lo promueven.

La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, dijo que el FA debe tener como objetivo unir a las fuerzas políticas y sociedad, no sólo para sacar al PRI del gobierno sino para cambiarle la vida a las y los mexicanos.

En tanto, en representación de Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, se pronunció por constituir un frente que dé cara a quienes, aparentemente son distintos, como el PRI y Andrés Manuel López Obrador, que representan al sistema político autoritario.

Gobernadores del Partido de la Revolución Democrática, de Acción Nacional; Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, e intelectuales, aplaudieron la formación de un frente donde estén representados no sólo los partidos políticos, sino también candidatos independientes y la sociedad civil.

En el marco del Primer Congreso de Iniciativa Galileos, el coordinador de esta organización perredista, Jorge Martínez, afirmó que en la construcción del FA se va a necesitar tolerancia y valor.

Guadalupe Acosta Naranjo, fundador de los Galileos, señaló que el frente debe definir cómo las fuerzas democráticas tienen que unir fuerzas con la sociedad civil para sacar al PRI y a sus aliados del poder.

Convocó a la militancia de Iniciativa Galileos a ir unidos e impulsar al FA para no sólo ganar en el 2018 sino derrotar definitivamente al PRI.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se sumó también a favor de impulsar un frente “que una a todas las fuerzas políticas para transformar al país que tenga como objetivo construir y no sólo destruir”.

Es hora de quitarse el saco y ponerse a trabajar juntos, soltó Mancera en su intervención.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, puntualizó: “Es la hora de la unidad” y no permitir se reproduzca lo que sucedió en el Estado de México y en Tamaulipas.

Destacó que el mejor ejemplo de que sí se puede en un frente de diversas fuerzas políticas, junto con la sociedad civil, fue el triunfo que se logró en Nayarit, y alertó que desde el gobierno y su partido, “pretenden, vayamos desunidos”.

La reunión se realizó en el Centro de Convenciones Expo Reforma, en donde hablaron los gobernadores de Durango, el panista, José Rosas Aispuro, y los perredistas, de Morelos, Graco Ramírez; de Michoacán, Silvano Aureoles; y de Tabasco, Arturo Núñez.

Aureoles apuntó que es necesario construir un proyecto responsable que le permita tener una agenda que atienda los intereses de la población y no los de la clase política que, reconoció, “la gente no les cree”.

Por su parte, Núñez aseguró que el camino de México no está en el “autoritarismo tardío ni en el mesianismo retardatario sino en el pluralismo… Las alianzas son el camino”.

También presente, Jorge Castañeda advirtió que el FA no podrá funcionar si no se incluyen a los candidatos independientes por lo que consideró que no se debe pensar el frente sólo con la participación de los partidos políticos.

En representación de las organizaciones AHORA y Nosotrxs, Emilio Álvarez Icaza y Mauricio Merino, hicieron una fuerte crítica a los partidos.

El exombudsman de la Ciudad de México afirmó que el PRD es uno de los responsables de la crisis por la que atraviesa el país e hizo un llamado para acabar con el principio de cuotas y cuates”.

En tanto, Merino pidió a los galileos a hacer una crítica sincera de la actuación del PRD y señaló que si no se reconoce dicha responsabilidad, el FA va a reproducir el mismo sistema corrupto en el que vivimos.