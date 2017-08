Asesinan en asalto a líder de banda oaxaqueña que acompañó a Lila Downs en la Guelaguetza

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- En un asalto cometido esta madrugada por un grupo de hombres en estado de ebriedad, fue asesinado de un disparo en la cabeza el líder de la banda de música oaxaqueña Tierra Mojada, Virgilio Ruiz García, después de acudir a amenizar unas fiestas en la comunidad La Labor de Valtierra en el municipio de Salamanca.

La banda había acompañado a la cantante Lila Downs apenas el 18 de julio en su concierto en Oaxaca durante la Guelaguetza, y cumplía una serie de presentaciones que la llevaron a la comunidad salmantina.

De acuerdo con la información oficial, la Policía Municipal recibió llamadas avisando sobre una presunta riña campal, poco después de la medianoche del sábado, en las que se les informaba de una persona herida con arma de fuego y otros con armas blancas.

Cuando arribaron los policías salmantinos, encontraron a los músicos pidiendo auxilio médico para su líder Virgilio Ruiz, quien fue trasladado a un hospital pero ya había fallecido.

Explicaron que el autobús de la banda originaria de San Andrés Huayapam, Oaxaca, estaba saliendo de la comunidad Labor de Valtierra cuando fue apedreado por varios hombres que aparentemente estaban ebrios, los cuales también hicieron varios disparos.

Según contaron los integrantes del grupo, una de estas balas le dio en la cabeza al líder del grupo, el trompetista Virgilio Ruiz García.

Posteriormente los músicos bajaron y fueron agredidos y golpeados por los sujetos, quienes subieron al autobús y hurtaron instrumentos, teléfonos celulares y otros objetos del interior, para posteriormente huir.

En sus redes sociales, la cantante Lila Downs publicó este mensaje:

“Querido maestro Virgilio! No podemos creer que te nos has ido! Te queremos mucho y todo el legado de música y alegría que nos dejas. No puede ser que esto siga pasando en México!”.