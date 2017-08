AMLO se dice confiado en salir ileso de la “guerra sucia”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en que saldrá ileso de la “guerra sucia” y va a ser un safe en todas las jugadas.

“Que somos populistas, safe; mesiánicos, safe; antirreligiosos, safe; que recibimos dinero de Eva, safe; que Venezuela, safe; que Trump, safe; que Tláhuac, safe; de qué vivimos, safe; que estamos en contra de los empresarios, safe”, afirmó.

El presidente nacional de Morena agregó “que vamos a expropiar, safe; que sólo un niño por familia, safe; que no respetamos las instituciones, safe; que somos conservadores, safe; más las que se acumulen, safe”.

Adelantó que la acción de safarse le pondrá música y se llamará la rumba del safe o “del todos quietos” y publicó un video titulado: “¿Quién dijo que la política o el beisbol son aburridos?”, donde se observan beisbolistas de las Ligas Mayores realizando jugadas extraordinarias para evitar que el equipo contrario les aplique un out.

Por la mañana, en su cuenta oficial de Twitter, López Obrador publicó: “Reforma, apoyador del “nuevo frente” de la mafia en contra nuestra. Dice que voy a usar mi “dedito” en la elección de Morena. No calumnien”.

En Villa de Cos, Zacatecas, López Obrador se refirió al video que publicó en su cuenta de Facebook por la mañana y relató que en una imagen se observa a los jugadores haciendo lo que se llama en el argot del béisbol el “tira-tira”, pero el jugador contrario se les escapa y llega safe, es decir, quieto.

Sostuvo que para quienes intentan meter miedo y dice que si Morena gana México será como Venezuela, “nos vamos a barrer y vamos a hacer safe; que somos mesiánicos safe; que si ganamos sólo vamos a permitir que tengan un hijo por familia, safe; que estamos en contra de los empresarios safe; que somos populistas, safe”.

López Obrador advirtió que no van a poder con su guerra sucia, no van a poder meterle miedo a la gente, que “dicen que somos antirreligiosos, safe, en este movimiento, en este partido hay millones de católicos, millones de religiosos, pero todo esto lo hacen para asustar, porque no quieren que haya ningún cambio”.

Sostuvo que ya echó a andar Morena, y se va a lograr, lo quieran o no lo quieran, la transformación de México, y pidió a la gente a quitar miedos.

En la asamblea informativa en Valparaíso, indicó que las puertas de Morena están abiertas para mujeres y hombres de buena voluntad, porque abajo no está el problema y puso de ejemplo que los aumentos en los precios de las gasolinas les afectan a todos, ni modo que al que es del PRI, del PAN o de Morena les hacen descuento.

“Hay que unirnos, porque sólo el pueblo unidos y organizados pueden salvar a la nación” y sostuvo que quienes estaban en el PRI o en el PAN o en el PRD o en Movimiento Ciudadano o el PT, bienvenidos, porque se necesita de la unidad del pueblo, allá arriba se ponen de acuerdo los líderes de los partidos de la mafia del poder, pero abajo se tienen que poner de acuerdo todos los ciudadanos de todos los partidos.

Allá arriba, prosiguió, como viven de la corrupción, no les conviene que haya ningún cambio, porque no quieren dejar de robar, pero abajo la gente sí quiere un cambio, no es un asunto de decir “yo no voy a cambiar de partido, no es, decir ya no es soportable esta situación”.

El tabasqueño comentó que los ciudadanos de otros partidos ya no se tienen que sentir apenados o decir que tienen compromisos con los líderes de otros partidos, pero los dirigentes no tienen compromiso con los ciudadanos.

Pidió que hay respetar a quien respeta al pueblo y el que no respeta al pueblo no merece respeto, que se vaya por un tubo.