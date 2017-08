La Familia Michoacana acusa a Astudillo de proteger a los Guerreros Unidos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de sujetos armados que se identificaron como miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana acusaron al gobernador Héctor Astudillo Flores de brindar protección al alcalde perredista de Teloloapan, Robel Uriostegui Patiño, así como a la guardia comunitaria de ese municipio vinculada con los Guerreros Unidos.

A través de un video que se difundió en redes este fin de semana, en el cual se observa una decena de hombres portando armas largas, el rostro cubierto y uniformes tipo militar, se advierte sobre un recrudecimiento de la violencia en la zona Norte y la región de Tierra Caliente.

En esta franja de la entidad, donde Astudillo impulsa proyectos mineros y brinda seguridad a los inversionistas, los grupos de La Familia y Guerreros Unidos mantienen una confrontación por el control de las rutas de siembra y trasiego de heroína y las ganancias que genera la industria minera que ha dejado una estela de muerte, desaparecidos y desplazados.

“Este mensaje va para el gobernador, Héctor Astudillo. Mira hijo de tu puta madre. Ya estamos hasta la madre de que estés solapando a los Guerreros Unidos que se hacen pasar como comunitarios en Teloloapan, que los apoya tu puto Ejército, juntos han desaparecido a tanta gente inocente”, señala el comunicado contra el mandatario.

Luego, agrega: “Tú bien sabes que el puto presidente municipal de Teloloapan, Robel Uriostegui es primo hermano de los hermanos Casarrubias, líderes de los Guerreros Unidos y ahorita es el que está manteniendo a los perros comunitarios”.

El mensaje dirigido por sicarios de La Familia acusa al mandatario de apoyar al alcalde de Teloloapan, ello debido a que hace unos meses Astudillo Flores envió un helicóptero oficial para extraer al perredista que denunció amenazas de muerte.

Y remata: “Ahora sí Astudillo, quita a los comunitarios, pon un gobierno neutral o de lo contrario Teloloapan va a arder como nunca. Ahora si vamos con todo. Ya estuvo bueno, estuvimos esperando que los quitaras y no hiciste nada”, advierte el mensaje del grupo armado que opera en la región de Tierra Caliente y tiene su bastión en el municipio de Arcelia y el sur del Estado de México, según reportes oficiales del gobierno federal.

Además de acusar al gobernador Héctor Astudillo de ser cómplice de los Guerreros Unidos, los sicarios de La Familia dieron a conocer una lista de la muerte, en la que incluyen los nombres de políticos perredistas de Teloloapan, entre ellos el actual alcalde, Robel Uriostegui; el exsenador, Valentín Guzmán; Efrén Romeo Sotelo; Enrique Salgado; Paul Alonso; Ismael Mora; Guadalupe Guadarrama y Antonio Bravo.

En respuesta, el gobernador Astudillo Flores se limitó a decir que ningún mensaje de amenazas lo va a intimidar y reiteró su amistad con el alcalde perredista de Teloloapan.

“No me inhibe, ni me inhibirá ningún comentario, por grosero o agresivo que sea. Yo sé perfectamente cuál es mi responsabilidad, sé cuáles son los ejes por los que debo de trabajar y del tema no me aparto”, expresó el mandatario ayer durante una gira por la región de la Tierra Caliente.