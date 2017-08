Denuncian “indolencia” de Murat por no investigar crimen de comuneros

OAXACA, Oax. (apro).- Con un mitin frente al Palacio de Gobierno y bloqueos en esta capital, habitantes de San Pedro Mártir Quiechapa denunciaron la indolencia del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa porque a 100 días de la emboscada y asesinato de cinco comuneros, aún no hay justicia.

Los manifestantes se quejaron de que “en Oaxaca no hay gobernabilidad. En Oaxaca no hay seguridad. Los responsables del gobierno de Oaxaca no resuelven los problemas de fondo para que haya paz entre los pueblos. ¡Oaxaca no está en paz!”.

Además, resaltaron que “a pesar del dolor, el pueblo de Quiechapa ha mantenido la calma y confía en que las instituciones hagan su trabajo para que los problemas se resuelvan. Sin embargo, a más de 100 días de los lamentables acontecimientos, nos damos cuenta de la insensibilidad y de la complicidad para no atender nuestras exigencias de justicia”.

Durante la manifestación mostraron cartulinas con las siguientes leyendas: “5 muertos y no han hecho nada”, “Pedimos castigo para los delincuentes que asesinaron a nuestros familiares”, “Gobierno del estado solo nos mintió”, “Exigimos justicia para Quiechapa”, “Exigimos al gobierno brinde seguridad y paz en Quiechapa”, “Quiechapa no quiere más mentiras”.

Así, las autoridades del pueblo y sus habitantes se manifestaron frente al palacio de Gobierno y, posteriormente, bloquearon el crucero que forman las calzadas Héroes de Chapultepec y Porfirio Díaz con Avenida Juárez.

El sábado 22 de abril de 2017, habitantes de Santiago Lachivía presuntamente encabezados por el presidente de bienes comunales, Mario Ramos Ávila, emboscaron a sus vecinos de Quiechapa y provocaron la muerte de cinco personas y 12 más heridas.

Aunque existe un conflicto agrario entre ambas comunidades por la disputa de dos mil 600 hectáreas que incluye un “ojo de agua”, el presidente municipal de San Pedro Mártir Quiechapa, Luis Juárez Pérez, manifestó que la inconformidad fue por su negativa a aceptar un programa de saneamiento del bosque por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El gobierno estatal reconoció que ambas comunidades mantienen un conflicto agrario por una superficie aproximada de dos mil 699 hectáreas, el cual se encuentra instaurado en un juicio agrario en el Tribunal Unitario Agrario número 21 con sede en Oaxaca de Juárez, en el expediente 465/2012.

El presidente municipal de Quiechapa, Luis Juárez Pérez, manifestó que a tres meses de este conflicto no hay ninguna persona detenida y la Fiscalía del Estado no ha dado un informe sobre estos hechos.