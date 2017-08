Ochoa confía en que TEPJF fallará a favor del PRI en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, insistió en que no hubo irregularidad en la elección en Coahuila y que el candidato Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña, por lo que dijo estar confiado en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fallará a favor del PRI.

Entrevistado en Campeche a donde asistió al informe del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el líder priista sostuvo que presentaron los argumentos, pruebas, facturas y toda la documentación necesaria para acreditar que Miguel Riquelme no cometió ninguna falla.

“¿Dónde está el supuesto rebase? En los últimos 15 minutos de la sesión del Consejo General (del INE) alguna consejera o algún consejero presentaron que tenían dudas sobre el pago hacia Facebook de uno de los proveedores de la campaña de Miguel Riquelme, sobre una factura que establece un rebase cercano a los 560 mil pesos.

“Pues bien, tenemos las facturas que acreditan puntualmente que fue registrado ante la Unidad de Fiscalización, en tiempo y forma, ese cargo y que los cargos están completamente registrados y que fueron conforme a la ley y en tiempo” sostuvo el líder priista.

Reiteró que mostraron al Tribunal Electoral que las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, a partir del cual se llevó a cabo todo el proceso fiscalizador, no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo cual hace ilegal el procedimiento aplicado por el INE.

“De manera tal que hay argumentos, hay facturas, hay documentos y, por supuesto, en el caso particular del Reglamento de Fiscalización, hay una ilegalidad, porque al no haberse publicado, no tiene validez, y al no tener validez, no se puede aplicar” sostuvo Ochoa Reza.