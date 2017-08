Riña entre jugadores de los Lobos BUAP no fue en bar; Quiñones sale mañana del hospital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directiva de Lobos BUAP aclaró que la riña que protagonizaron los jugadores Julián Quiñones y William Palacios no ocurrió en un bar, sino en el domicilio particular de uno de ellos.

“Es muy importante aclarar que lo sucedido ocurrió en un evento privado, en su casa. Jamás se expusieron, pero por nuestra ética y los valores que manejamos tuvimos que tomar la determinación (de sancionarlos). Los comportamientos no fueron los más adecuados”, dijo Fernando Fernández, director deportivo.

El directivo no confirmó, pero tampoco desmintió que la pelea fue entre Quiñones y Palacios y no debido a la presencia de otra persona, es decir, que Quiñones no defendió a Palacios como se informó cuando la directiva dio a conocer lo ocurrido.

El pleito ocasionó que Palacios fuera dado de baja del equipo y Quiñones castigado conforme al código de ética de Lobos BUAP que la directiva no precisó en qué consiste.

Por otro lado, Fernández informó que este martes Julián Quiñones saldrá del hospital donde fue atendido de una lesión en los tendones de la mano derecha como consecuencia de la pelea.

“Julián hoy se encuentra en el hospital, en un rato van a determinar si lo dan de alta o no. Afortunadamente su lesión no es de gravedad. Los tiempos de recuperación se darán en uno o dos días. Nuestro doctor ha estado al pendiente de él para que nos pueda dar un estimado”, dijo.

Según el comunicado que Lobos BUAP difundió este domingo William Palacios estaba “en estado inconveniente”.