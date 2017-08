Guajardo pide a agricultores abrir el mercado a Sudamérica para facilitar renegociación del TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo dejó claro a los agricultores mexicanos la necesidad de abrir el mercado a los países sudamericanos, para facilitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, presidida por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, el encargado de la política industrial y comercial del país sentenció:

“Yo necesito tener una plataforma de acción inmediata con Brasil y Argentina, quienes nos tienen restringido el mercado automotriz a un tema de cuotas y en donde nosotros los tenemos prácticamente neutralizados como fuentes de oferta y acceso a granos y oleaginosas. Y frente a la renegociación del TLC, Estados unidos y Canadá son sus principales proveedores de grano y de oleaginosas”.

Agregó: “Yo necesito tener un mercado alternativo con credibilidad que me permita poder tener fortaleza en mi mesa de negociación al norte”.

Durante su exposición sobre los objetivos que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto en la renegociación del TLCAN, Guajardo soltó:

“En resumen, lo que yo les he dicho a los señores empresarios, y sobre todo agricultores, es que si quieren una buena negociación al norte necesitan darnos el mandato para poder abrir fuentes alternativas al sur. De otra manera, mi posición en la mesa del Norte no tiene credibilidad”.

Incluso, el funcionario pidió a los legisladores convencer al sector privado de las intenciones del gobierno.

“Yo les pediría, dado que próximamente ustedes estarán platicando con el sector privado, que analicen este planteamiento porque de otra manera nadie me va a creer que yo estoy dispuesto a reponer aranceles a granos y oleaginosas en Estados Unidos si es que las cosas no avanzan bien cuando no tengo fuentes alternativas de oferta y cuando el impacto en la canasta del consumidor y de la gente en México sería totalmente desmedido”.

Preocupación por objetivos de Trump

El secretario de Economía también ve las áreas de preocupación en cuanto a los objetivos de la administración de Donald Trump respecto al TLCAN.

En primer lugar, señaló “una fijación extrema sobre el concepto de déficits comerciales, que tenemos que ser muy cuidadosos”. Además puso el dedo en el renglón de “las salvaguardas”, que pretende imponer la Unión Americana.

“¿Por qué es importante ser cuidadosos? Porque la salvaguarda es un mecanismo automático para reintroducir aranceles cuando consideramos que una industria ha sido seriamente dañada y no tiene el mismo nivel de exigencia que tienen las investigaciones en materia de competencia desleal o de comercio desleal”.

Ejemplificó:

“Porque si de repente alguien me dice ‘fíjate que los tomateros en Florida están muy lastimados y ahora en lugar de tener mi proceso de esta investigación te voy a poner un arancel permanente por salvaguarda de tanto contrato de tomates’, pues entonces mis manzaneros de Chihuahua se van a formar y los productores de maíz del Centro de Occidente también van a querer protección y los avícolas también van a querer protección contra la carne de pollo, entonces podríamos terminar en un escenario donde desmantelaríamos el proceso de apertura”.

Sobre el calendario y las conclusiones de renegociación, Guajardo acotó que la idea es que de aquí a diciembre se tengan alrededor de siete, ocho rondas de negociación.

“Lo que yo he dicho claramente en medios es que hay incentivos alineados para Estados Unidos y para México por las elecciones de ambos países, tanto parlamentarias como presidenciales, de que podamos terminar esta negociación a más tardar a principios de 2018”, puntualizó.