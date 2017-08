Todos estábamos tomados; Quiñones me atacó con un cuchillo: William Palacios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista colombiano William Palacios reconoció que estaba en estado de ebriedad el domingo pasado en su casa cuando tuvo una riña con su compañero Julián Quiñones, en donde ambos resultaron lesionados.

En entrevista con el diario Reforma, Palacios contó que no golpeó a su esposa -como publicaron algunos medios- pero sí a Quiñones y que éste lo atacó con un cuchillo.

“En ningún momento le pegué o la maltraté (a su esposa). La verdad es la que te estoy contando y quería aclarar la situación para limpiar mi nombre”, dijo.

Según la versión de Palacios, después del triunfo de Lobos BUAP 3-2 ante Pachuca, celebró con unos amigos en un bar y, cuando llegó a su casa, se percató de que no traía llaves, por lo cual se brincó por la de Julián Quiñones -que está al lado de la suya-, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus amistades.

“Estuve ahí en la casa de él un rato, me vine para mi casa, estábamos muy tomados todos. Él (Julián) se vino detrás de mí. Ahí, en mi casa, empecé a pelear con él porque no se quería salir, que son cosas normales que pueden llegar a pasar. Empezamos a pelear en mi casa; peleamos y yo le pegué con un puño y lo lastimé. Él fue y buscó su cuchillo, vino y me lastimó a mí en la cabeza y después de eso él mismo, en el forcejeo, se cortó los dedos”, explicó.

En otra entrevista, en ESPN, el colombiano dijo que le avisaron de su baja cuando estaba siendo atendido en el hospital después de la riña.

“Los platos rotos los salí pagando yo porque no estoy jugando, es la realidad de todo”, sostuvo el jugador.

William Palacios tomó un vuelo de la Ciudad de México rumbo a Colombia.

El domingo, la directiva de Lobos BUAP decidió dar de baja definitiva a William Palacios y sancionar a Julián Quiñones.