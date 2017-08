A lo mejor es por envidia, celos o política: Julión Álvarez tras ser ligado al narco

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Al asegurar que absolutamente de nada tiene necesidad, el cantante Julión Álvarez achacó a la envidia, a los celos y tal vez a la política, el origen de las acusaciones que lo vinculan con grupos del narcotráfico.

En un Facebook Live de casi 4 minutos de duración, el cantante chiapaneco dijo que tiene que “asesorarse” e investigar si realmente es cierto el vínculo del que fue acusado este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El mensaje íntegro de Álvarez es el siguiente:

“Soy una persona de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas. Me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo. Me lo he ganado. Seguimos trabajando. Yo me he dedicado a hacer música. Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. De nada absolutamente tengo necesidad.



“Tiempo al tiempo. No puedo decir otra cosa (…) a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si de política también. Puedo suponer muchísimas cosas, pero lo que sí le digo a la gente, ustedes mi público saben a lo que nos dedicamos, saben lo que somos. Tengo muchísimos amigos que me conocen y saben realmente la persona que soy”.

“Y hablando de carreras (…) y chismes. No pasa nada. Y el día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea. Tengo que asesorarme. Tengo que investigar realmente si es cierto lo que me están diciendo. De lo que se me está acusando.

“Junto con Rafa Márquez (…) es un futbolista de los que más años tiene en el futbol. ¿Usted cree que tiene necesidad de algo? Y yo le mando un abrazo, que sí es mi amigo, es mi compa, y estamos dispuestos pa´hacer equipo. Si es necesario, hacer equipo, y si no, individualmente cada quien tiene que defenderse, investigar y todo.

“Pero mientras, tengan la seguridad, todo mi público, que un servidor estoy muy claro con lo que he hecho, con lo que tengo, con lo que gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes he logrado, y lo que si Dios permite me falta lograr. Porque son 10 años de carrera, pero me faltan mucho todavía por seguir haciendo”.

“Dios me dé vida, y Dios me dé cabeza y sabiduría, y un equipo que me ayude a manejar este tipo de situaciones. Yo no culpo más a que a la envidia, a los celos y al éxito que gracias a Dios todos ustedes me están regalando”.

“Ejemplo para la juventud”

De ser “un ejemplo por la juventud mexicana” para el presidente Enrique Peña Nieto, hoy Julión Álvarez ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como un personaje ligado al crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 23 de marzo del 2015, en Chiapas, en el marco de la presentación de las “Acciones de Apoyo al Empleo de la Estrategia para el Desarrollo del Sur de México”, el presidente Peña destacó en su discurso a Julión Álvarez como “un joven talento de Chiapas. Un joven que ha destacado, que ha representado a su tierra, y me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana”.

Hoy, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sostiene que el cantante de música norteña y el futbolista Rafael Márquez forman parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una organización criminal que comanda Raúl Flores Hernández y varios integrantes de su familia.

Trayectoria y ascenso musical

De acuerdo una biografía en el sitio de Televisa, Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, nació un 11 de abril de 1983, y es el segundo de cuatro hermanos. Sus padres son César Álvarez Villalpando y María Montelongo Esquivel.

Julión, refiere su biografía oficial, desde niño soñó con convertirse en un gran cantante. Muy pequeño escuchaba discos con ritmo de saxofón, mientras su padre simulaba tocar este instrumento; él lo acompañaba cantando los temas.

Estudió en Tuxtla la preparatoria. En 2002 acudió a un baile de la Banda El Recodo, y recomendado por un empresario fungió como guía de turistas del grupo. Ahí conoció a Poncho Lizárraga, quien lo invitó a trabajar con su sobrino Alberto Lizárraga. Fue así como se integró a la Banda Mr. Lobo, en la cual permaneció cerca de ocho meses.

Posterior a su salida de la banda empezó a cantar en cantinas y se instaló en el salón “Marineria la Huerta”, de Tuxtla. Tiempo después conoció a la Banda MS y se fue a trabajar con ellos por tres años y medio.

Fue hasta el 2007 que recibió la propuesta de Primetime Entertainment, liderada por Germán y Patricia Chávez, quienes lo invitaron a formar parte del elenco de esta oficina de representación artística como solista con su Norteño Banda.

Aunque ya se sabía de su éxito, en Chiapas todavía no era profeta en su tierra. En el sexenio de Juan Sabines Guerrero, el artista consentido del ahora cónsul en Estados Unidos era Emmanuel.

Fue durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, después del 2012, que Julión Álvarez empezó a ser parte de conciertos y a formar parte de la cartelera en ferias y palenques.

Velasco Coello ha presumido una estrecha a amistad con el cantante originario de la comunidad Benito Juárez en el municipio de La Concordia, donde tiene su rancho.

El cantante siempre ha figurado en muchas de las visitas de Peña Nieto a Chiapas, y el lunes pasado no fue la excepción. Esa tarde, después de su evento, Peña Nieto y Velasco Coello recorrieron el Cañón del Sumidero sobre las aguas del caudaloso Río Grijalva. Ahí estaba presente Julión Álvarez. Quien posó junto a ellos en varias ocasiones para fotografías.

Aunque ayer el presidente subió su foto a la redes sociales, más tarde esta misma fue eliminada.

“Hoy visité por primera vez el Cañón del Sumidero, un espectaculo natural impresionante, acompañado de chiapanecos @JulioAlvarez y don Marco Antonio Hernández, prestador de servicios turísticos de la zona. Una fuerte lluvia nos agarró en el camino, pero la vista valió la pena. Gracias al Gobernador @VelascoM_ por su hospitalidad”, rezaba el pie de foto.