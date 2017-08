Corral aclara que “Encuentro Chihuahua” no es amenaza para ningún partido

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Ante las críticas que diversos actores políticos hicieron al “Encuentro Chihuahua: problemas contemporáneos de México”, promovido por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, éste salió al paso para aclarar que no se trató de una crítica ni amenaza para ningún partido político, sino que es un “foro abierto para discutir de manera franca la situación del país, luego de que el régimen político está agotado”.

El panista dijo que, “contrario a la crítica que se ha formulado desde Morena, yo respeto las posiciones de ellos, pero les pido que no lo vean como una amenaza a su proyecto político. Este foro no es una amenaza a Andrés Manuel, aunque él así lo ha visto, porque la reacción de alguna manera señala una preocupación por este oro, pero no es una amenaza a candidato alguno; es la posibilidad de una discusión franca, esto no se ha logrado en los últimos años en el país”.

De hecho, anunció que los participantes ya consensuaron una declaración del encuentro y la darán a conocer en los siguientes días.

Corral Jurado dio a conocer que la lista de invitados a dicho foro era amplia, incluidos a priistas, pero no todos aceptaron. “Yo qué diera por tener en esa mesa a actores fundamentales del PRI. No todos han aceptado”, dijo.

El exsenador comentó que algunos convocados argumentaron que están en proceso de cambio estatutario en el partido y no querían contaminarlo; otros, que no sería bien visto si asistían a una reunión convocada por el mandatario panista.

De cualquier forma, adelantó que se realizarán otros foros en el estado. El siguiente será el 25 de agosto en el centro cultural Casa Chihuahua y el tema será justicia y seguridad.

“Hemos logrado convocar a distintas y disímbolas personalidades. Chihuahua no puede estar al margen, no podemos ser sólo espectadores (…) Hay que dejar el aldeanismo político, nosotros somos República y tenemos que estar en medio de la discusión”, agregó el gobernador.

Luego de que actores políticos locales acusaron que el encuentro se trató de un acto electoral por el que habrían pagado con dinero público entre 500 mil y un millón de pesos, Javier Corral detalló que gastaron 246 mil pesos y aseguró que no se trató de un acto de proselitismo para promover a nadie.

“Mi compromiso es con Chihuahua. No soy candidato de nada ni de nadie, no tengo aspiraciones presidenciales. Entiendo la dinámica político electoral, y cómo se quiere descalificar un foro como el que tuvimos. Un foro que nos ha colocado en posición de puntero en el debate nacional, un foro plural muy amplio”, dijo.

Y aclaró que en el foro “no hubo proselitismo de carácter electoral. Escuché una de las más descarnadas críticas y autocríticas del sistema de partido”.

Entonces, llamó a recuperar las intervenciones de la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales y la de su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, para darse cuenta que iniciaron sus discursos entonando un mea culpa.

“Este régimen está agotado, lo encabece el partido que lo encabece, regrese el PAN, gane Morena o se mantenga el PRI, el régimen está agotado. Ya no le sirve a nadie porque ya no da soluciones a los problemas fundamentales, porque los incentivos de cooperación en el Congreso no existen, porque no hay una mayoría estable, porque la gobernabilidad democrática es muy frágil”, concluyó.