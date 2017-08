Gobierno local realiza operativo en Tlalpan: remite 83 taxis y autobuses “piratas” y detiene a dos personas   

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la reunión entre el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheiunbaum, este jueves el gobierno capitalino realizó un operativo de seguridad y contra transporte público irregular en esa demarcación al sur de la ciudad.

El resultado fue la remisión de 83 unidades –entre taxis y autobuses- al depósito vehicular por no contar con concesión para prestar el servicio, presentar documentos falsos, realizar base en sitio no autorizado y no tener la documentación completa.

Además, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por oponer resistencia a la autoridad.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que en la acción participaron 30 funcionarios de esa dependencia, en coordinación con la de Seguridad Pública (SSP) que llevó mil 150 policías, y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) con 70 verificadores del Invea.

De acuerdo con el informe, la supervisión llamada “Operativo Mega” inició en el sitio conocido como “El Caminero” y continuó en las colonias Miguel Hidalgo, Mesa de Hornos, La Joya, San Pedro Mártir, Ajusco, Tlalcoligia, San Andrés Totoltepec y Picacho-Ajusco.

El titular de la SSP, Hiram Almeida informó que la presencia policiaca se enfocaría a combatir el robo de vehículos – estacionados y con violencia-, robo a transeúnte, a negocio y casa habitación. Agregó que los uniformados también se enfocaron en la zona del Ajusco Medio, donde dijo, “la incidencia delictiva se concentra mayoritariamente, asimismo se atenderán denuncias ciudadanas sobre narcomenudeo”.

Ayer, la delegada militante de Morena se reunió con Mancera Espinosa para exponerle la creciente situación de inseguridad que vive la demarcación. Al salir de la reunión, informó que ambos acordaron la realización de operativos para combatirla.