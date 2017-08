Sobre “La pista del dinero sucio”

Señor director:

Leo en su edición de este viernes 11 de agosto un artículo titulado La pista del dinero sucio que me cita e incurre de forma insistente en falsedades y malas praxis informativas.

Hay dos afirmaciones que me he visto obligado a desmentir de forma continua y que sin embargo su medio no recoge. En cuanto a lo que indican sobre el señor Castillo Cervantes vuelvo a decir que respecto a declaraciones de quienes con fines dirigidos a la obtención de beneficios penitenciarios o económicos de la administración estadounidense, no merecen ningún comentario.

Le reitero hasta la saciedad: nunca he aceptado soborno alguno, ni directa ni indirectamente a través de terceros. Al respecto, quizás resulte sintomático el hecho de no estar imputado en ningún proceso.

Sobre mi detención en Madrid, sus afirmaciones son una vez más absolutamente falsas. No tengo inconveniente en repetir las veces que haga falta que tras mi detención fui puesto en libertad, acontecimiento que tuvo lugar el día 22 de enero de 2016, cuando el Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción rectificó la decisión de detención y entrada en prisión adoptada el 15 de enero de 2016 por el Juez de guardia que lo sustituía.

Posteriormente, dicha decisión fue confirmada al ser acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, mediante Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 1, de 9 de febrero de 2016, decisión que fue posteriormente ratificada tras la desestimación del recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal, resuelto mediante Auto de la Audiencia Nacional (órgano colegiado), Sección 4ª, de 25 de mayo de 2016, sobre la base de que no existen indicios incriminatorios algunos, situación que devino firme en todos sus efectos. E incluso se emitió orden por parte del Magistrado juez a la policía para que se eliminara mi nombre de todos los archivos policiales relacionados con esta causa, ante la falta de relación con la misma.

La simple mención de que un gobierno pudiera interferir en el trabajo de un juez instructor y tres jueces de sala en la Audiencia Nacional da idea de una terrible ignorancia por parte de los autores de tal información.

Debo añadir que no dudo incluirá esta rectificación ya que de no ser así tendría que ejercer las acciones legales a que hubiera lugar ante la reiteración de una noticia claramente injuriosa, tal como se desprende de las resoluciones judiciales citadas.

Atentamente

Humberto Moreira

Respuesta de la reportera

Sólo aclaro que la relación del exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira con Luis Carlos Castillo Cervantes se estableció en un audio del desarrollo del proceso por lavado de dinero que se abrió en Estados Unidos contra el conocido como El Rey de los Dragones.

Sobre la detención en España, claramente se establece en el artículo que fue liberado y, en cuanto a la participación del gobierno, como se señala en el texto bajo mi firma, se hace referencia al reportaje de Alejandro Gutiérrez, corresponsal de la revista Proceso en España que señala: “tanto la embajada como la PGR ‘trasgredieron la doctrina diplomática’, pues además de brindar la asistencia consular que por ley correspondía a Moreira, como a todo mexicano en el extranjero, hablaron con las autoridades españolas para enterarse del influyente preso, en ‘una investigación decretada como secreta y en la que México no es parte ni país participante’..” En el mismo reportaje (Proceso 2052) se detalla la intervención en el caso de la exprocuradora Arely Gómez.

Atentamente

Jesusa Cervantes