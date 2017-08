“Hermia & Helena”, filme del argentino Matías Piñeiro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Matías Piñeiro, considerado uno de los principales directores del nuevo cine argentino, da un giro en su sexto largometraje y su primera historia en inglés, rodada en Nueva York: Hermia & Helena.

Se le nota otro ritmo narrativo, pero no pierde su sello inconfundible en sus personajes, los cuales siempre enfrentan situaciones muy intimistas y los dota de humanismo. El filme, que se estrena en México desde hoy, cuenta con una apreciable fotografía y la música es acertada para la trama.

Habla de una generación de jóvenes que enfrenta un futuro incierto. Se trata de Camila, una joven directora de teatro quien viaja de Buenos Aires a Nueva York. Se interna en una residencia artística para trabajar en una traducción de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.

Allí, se da cuenta que su trabajo no compensa la ausencia de los amigos y del amante que dejó en Argentina. Siente la soledad. Pero comienza a recibir una serie de postales misteriosas de Danièle, una exparticipante en la misma residencia, entonces, Camila modifica sus objetivos y emprende una búsqueda de respuestas sobre su pasado.

Piñeiro plantea la reflexión del pasado de un individuo para seguir adelante, lo cual no es novedoso, pero el tema lo aborda sin mucha pretensión y eso salva el relato. Aunque trata de trasladar la atmosfera de Nueva York, donde reside, sin duda se siente su tono argentino, quizá eso se ve raro, pero no afecta a la ilación de la historia, porque no se pierde.

Los actores son Agustina Muñoz, Mati Diop, Dustin Guy Defa, Keith Poulson, Dan Sallitt, María Villar, Julián Larquier y Romina Paula, en orden de aparición. Por supuesto destaca la presencia de algunas de sus actrices-fetiche.

Piñeiro, nacido el 11 de mayo de 1982 en Buenos Aires, maneja con acierto las historias porque él mismo las escribe. Ahora ofrece una serie de búsquedas que emprende un ser humano para tomar un rumbo y darle sentido a su vida.

Por su puesto impresiona que el cineasta en pocos años ha logrado películas como A propósito de Buenos Aires (2006), El hombre robado (2007), Todos mienten (2009), Viola (2011) y Hermia & Helena (2016), que distribuye en México Interior XIII.