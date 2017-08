Líder del PRI en Puebla acusa asesinatos entre Antorchistas y luego se disculpa

PUEBLA, Pue., 11 de agosto (apro).- El dirigente del PRI de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, pidió una disculpa al dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Celis Aguirre, luego de que se filtrara un video en el que asegura ser testigo de abusos, delitos y hasta asesinatos cometidos por esa agrupación.

En la grabación, el dirigente habla con otros priistas sobre la necesidad de mantener la alianza política con Antorcha Campesina para poder ganar las elecciones, pese a los antecedentes violentos de esa organización.

“Honestamente yo comparto con ustedes toda la problemática de Antorcha, yo he visto muertos, he visto asesinatos, familias que se hacen pedazos, lo he vivido donde verdaderamente hay conflictos, ustedes apenas lo empiezan a vivir, no crean que no sé lo que es Antorcha, si lo sé”, dice a priistas de Atlixco que lo grabaron con un celular.

“Pero el municipio no se puede ganar sin Antorcha, pero tampoco se va a ganar por Antorcha, en algún momento vamos a tener que converger con Antorcha, discúlpenme, porque si Antorcha se pone sus moños, pues nos va a quitar dos mil votitos o tres mil o los va a comprar o los va a tener allá o se va a volver a aliar con no sé quién y nos va a volver a chingar el PAN”, agregó.

De esta forma, Chidiac insiste en el video que los priistas tienen que “tolerar” por conveniencia a la agrupación campesina y compartir con ellos “lo que se tenga que repartir” para ser competitivos en la elección de 2018 en la que se elegirá al gobernador, alcaldes y diputados.

Tras darse a conocer este video en las redes sociales, la organización antorchista publicó un desplegado en el que pide a Chidiac que pruebe sus afirmaciones.

“Retamos a Jorge Estefan Chidiac a que demuestre sus dichos”, reclamó, “lo retamos públicamente a que pruebe ante la justicia uno solo de los supuestos asesinatos de los muchos que él dice haber presenciado como testigo”.

Se desdice y se disculpa

Sin embargo, este viernes, el dirigente priista publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto al dirigente antorchista, Juan Celis Aguirre, a quien le pidió disculpas de manera personal y a través de un oficio por sus afirmaciones.

“Como dirigente de un partido político tengo un criterio y un concepto sobre los diversos temas de la política poblana y la nacional. La organización Antorcha Campesina siempre ha sido tratada con respeto, valorando ante todo la capacidad operativa que ha demostrado desde su fundación”, señala el dirigente del tricolor en su escrito.

“Sin embargo al hacerse públicos mis comentarios hechos en privado con la intensión de generar una fractura en la relación que mantengo con dicha organización, considero prudente ofrecer una disculpa a los integrantes y a la dirigencia. Somos personajes púbicos inmersos en la actividad política y sabemos el objetivo de este tipo de filtraciones”, agrega.

Cabe señalar que en Puebla, la organización Antorcha Campesina ha sido considerada una de las aliadas políticas en pasadas elecciones locales del ahora exgobernador Rafael Moreno Valle, quien incluso acudió personalmente a inaugurar la Espartaqueada Nacional que la organización llevó a cabo en el municipio poblano de Tecomatlán en 2016.