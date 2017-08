Saltan los 11 del Atlas con el “4” de Márquez ante el América

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin Rafael Márquez en la alineación, los 11 atlistas que están enfrentando al América esta noche portaron un jersey con el número 4 y el nombre del capitán en el pecho, como muestra de apoyo al seleccionado nacional.

Desde que saltaron al terreno de juego, los atlistas iban “uniformados de Márquez” para atender el acto protocolario previo a cada encuentro de la Liga MX, para dar pie al duelo de la Jornada 4.

El miércoles, Rafa negó tener vínculos con organizaciones criminales luego que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Márquez y al cantante de música norteña Julión Álvarez de formar parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una organización criminal que comanda Raúl Flores Hernández y varios integrantes de su familia.

Ese mismo día, el capitán de la selección mexicana dijo: “Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización (de Raúl Flores Hernández), y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me avocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados.

“Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones en las que se me ha mencionado. Quiero ser muy puntual y reitero mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la media que me sea posible y mantener informados a los medios de comunicación”.

Márquez también pidió respeto a su familia que, junto con él, está atravesando esta situación “que no es normal, es una situación difícil” y agradeció las muestras de apoyo de quienes lo han hecho públicamente o en privado.

“Sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar. Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día mi partido más difícil es esclarecer todo esto y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen”, añadió.