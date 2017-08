Critican a Trump por su “tibia” condena al ataque en Charlottesville

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La reacción de Donald Trump a los choques entre supremacistas blancos y grupos opositores en Charlottesville, Virginia que dejaron una persona muerta, ha generado una ola de críticas por considerarse que la condena no fue lo suficientemente contundente.

Y es que Trump no mencionó a los supremacistas blancos, no asumió culpas y no lanzó mensajes excesivamente duros.

Congresistas demócratas y republicanos presionan al mandatario para que declare el ataque en Charlottesville como un “acto de terrorismo doméstico” y condenar al culpable y a quienes apoya, como “supremacistas blancos”.

Este domingo, en un intento por enmendar su postura sobre los ataques, Trump publicó varios mensajes en Twitter.

También te recomendamos El FBI identifica al sospechoso de atropellamiento masivo en Charlottesville

En uno de ellos, incluyó el mensaje que dio a pocos minutos de los hechos del sábado, donde expresó: “Debemos recordar esta verdad: No importa nuestro color, credo, religión o partido político, todos somos primero americanos”.

La Casa Blanca emitió este domingo un comunicado asegurando que el presidente Trump condenó cualquier forma de violencia, fanatismo y odio, lo cual, “por supuesto incluye a los supremacistas blancos, KKK, Neo-Nazi y todos los grupos extremistas”.

Trump no escribió nada en ese sentido, aunque envió sus condolencias a la familia de Heather Heyer, la asistente legal de 32 años que murió arrollada, en un incidente en el cual también hubo más de 20 personas lesionadas.

El presidente estadunidense aseguró que continuará siguiendo los sucesos en Virginia, pero sin condenar directamente a los grupos supremacistas, como incluso lo hizo hoy su hija Ivanka Trump en redes sociales.